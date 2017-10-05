В Татарстане отремонтируют 995 домов на 6,7 млрд рублей

В 2018 году в Татарстане под программу капитального ремонта попали 998 многоквартирных домов. Об этом на совещании в Кабмине заявил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин.

Согласно программе капремонта, будут отремонтированы 28 общеобразовательных учреждений будут обновлены на сумма 732,7 млрд рублей. 85 дошкольных учреждений отремонтируют на сумму 1,7 млрд рублей. 112 миллионов пойдет на строительство 14 детских оздоровительных лагерей, еще 40,5 - на строительство.

Кроме этого в Татарстане проведут капитальный ремонт 11 профессиональных образовательных организаций (681,38 млн. рублей), 42 объектов культурного назначения (342,9 млн рублей), 28 подростковых клубов (100 млн рублей).

В программу капремонта также попали 120 амбулаторно-поликлинических учреждений, из которых 21 - в Казани.

В добавок, фонд газификации реализует 5 программ по обеспечению населения водой, восстановление уличного освещения в населенных пунктах РТ, замена котлов в котельных бюджетных учреждений РТ, переход на индивидуальные системы отопления и модернизация систем водоотведения.