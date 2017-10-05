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В Татарстане отремонтируют 995 домов на 6,7 млрд рублей

В Татарстане отремонтируют 995 домов на 6,7 млрд рублей
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Фото: ProKazan

В 2018 году в Татарстане под программу капитального ремонта попали 998 многоквартирных домов. Об этом на совещании в Кабмине заявил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин.

Согласно программе капремонта, будут отремонтированы 28 общеобразовательных учреждений будут обновлены на сумма 732,7 млрд рублей. 85 дошкольных учреждений отремонтируют на сумму 1,7 млрд рублей. 112 миллионов пойдет на строительство 14 детских оздоровительных лагерей, еще 40,5 - на строительство.

Кроме этого в Татарстане проведут капитальный ремонт 11 профессиональных образовательных организаций (681,38 млн. рублей), 42 объектов культурного назначения (342,9 млн рублей), 28 подростковых клубов (100 млн рублей).

В программу капремонта также попали 120 амбулаторно-поликлинических учреждений, из которых 21 - в Казани.

В добавок, фонд газификации реализует 5 программ по обеспечению населения водой, восстановление уличного освещения в населенных пунктах РТ, замена котлов в котельных бюджетных учреждений РТ, переход на индивидуальные системы отопления и модернизация систем водоотведения.

Ольга Плешкова, 14.01.2018, 10:41
Тэги: ЖКХ
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Комментарии

"""14 января 2018, 11:32
Еще б "железного Феликса" к этим млрд.приставить-красота!(!)8-*
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9
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Горожанин14 января 2018, 11:58
Сносить надо дома старые.... хорош деньги на капремонт трандирить..
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6
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Горожанин14 января 2018, 12:07
Капремонт это просто колондайк для воровства, от ''главного '' до простого.прораба. Смета там, как золотое дно Сюда бы.народную ревизионную комиссию из самих.жильцов.Ведь есть среди них бухгалтера, экономисты,технологи,инженеры, продавцы сантехники, строительных материалов.
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10
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Горожанин14 января 2018, 12:12
Если ФСБ займётся и проверкой проведения плана капремонта, посадки будут 100%.
1
7
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Горожанин14 января 2018, 12:24
В ответ на комментарий пользователя
Сносить надо дома старые.... хорош деньги на капремонт трандирить..
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Все сталинки хрущёвки снести нафиг.......
2
6
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Горожанин14 января 2018, 12:26
В ответ на комментарий пользователя
Если ФСБ займётся и проверкой проведения плана капремонта, посадки будут 100%.
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Что им делать нечего
5
0
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Равшан и Джамшут14 января 2018, 12:34
В ответ на комментарий пользователя
Что им делать нечего
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Ну всё, началось.
0
4
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Равшан и Джамшут14 января 2018, 12:36
Спасьтимана нащальника!
0
5
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Горожанин14 января 2018, 14:01
А если честно !?
0
1
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Горожанин14 января 2018, 16:41
В ответ на комментарий пользователя
Что им делать нечего
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Ничего, один раз поймать, а там и всех.на чистую воду и предыдущие капремонты и.д.
0
2
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Горожанин14 января 2018, 18:31
где редакторы? статья поражает неграмотностью и количеством ошибок...
0
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