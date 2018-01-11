У чиновников Татарстана могут забрать служебные машины

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин объявил о начале ревизии служебных машин в министерствах и ведомствах республики. Об этом он заявил сегодня на итоговой коллегии министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

- Нужно будет провести аудит и анализ затрат, связанный с эксплуатацией служебных автомобилей и подготовить предложения по оптимизации. И если это будет необходимо — о реализации избыточных транспортных средств, - сказал он.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что Алексей Песошин поручил установить лимит количества служебных легковых автомобилей и затрат на их содержание у чиновников. Лимит необходимо установить до 30 января 2018 года. После его утверждения лишние автомобили реализует минземимущество РТ. Госучреждениям придется учитывать лимит в бюджетных сметах и планах финансовой деятельности, а также до 1 марта скорректировать число водителей в штатных расписаниях.

Кроме того, будет установлен предельный размер компенсации за использование чиновником личной машины в служебных целях.