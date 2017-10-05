Экс-главу Татфондбанка Роберта Мусина лишили контроля над «Тимер банком»

Банк «Российская финансовая корпорация» (подконтрольный «Ростеху») выкупил 99,9% акций «Тимер банка», который ранее принадлежал компании «Новая нефтехимия», находившейся под контролем экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина.

Как сообщается на сайте кредитной организации, размещение ценных бумаг было произведено 9 января 2018 года.

Напомним, Центробанк ввел временную администрацию в казанском «Тимер банке», реализацией дальнейших действий в банке будет заниматься Агентство по страхованию вкладов.

В середине декабря 2016 года «Тимер банк» приостановил обслуживание банковских карт в связи с решением международных платежных систем Visa и MasterCard о приостановлении обслуживания платежных карт через процессинговый центр Татфондбанка.

Ситуация в банковской сфере РТ обострилась после того, как с 7 декабря Татфондбанк начал испытывать сложности с ликвидностью в связи с повышенным спросом на досрочное закрытие вкладов.