Завтра в Казани похолодает до 13 градусов

Завтра, 12 января, в Казани ожидается облачная погода, днем без осадков. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Ветер северный умеренный. Минимальная температура воздуха ночью 11-13 градусов мороза. Максимальная температура воздуха днем 11-13 градусов мороза, с понижением в течение дня к вечеру до 16-18 градусов мороза. На дорогах гололедица.