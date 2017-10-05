В Татарстане неизвестные бросили щенков в завязанном мешке погибать на дороге

В Елабуге неизвестные бросили пять щенков в завязанном мешке погибать на дороге. Информация об этом появилась в соцсетях.

Щенков обнаружили волонтеры приюта для собак «Верность».

- Щенки чудом остались живы. Ведь рядом с приютом ездят «Камазы» - вывозят снег, - говорится в сообщении.

Сообщается, что на вакцинацию щенков необходимо собрать 6 тыс рублей. Активисты просят помощи неравнодушных людей.