В Татарстане директор расчетного центра устраивала банкеты за счет организации

В Альметьевске вынесли приговор главе городского Единого расчетно-регистрационного центра Ольге Носовой, которая устраивала банкеты за счет организации, пишет РБК со ссылкой на прокуратуру РТ.

Сообщается, что ее признали виновной по статье «Присвоение или растрата чужого имущества с использованием служебного положения».

Уголовное дело в отношении Носовой было возбуждено еще в апреле 2017 года.

- Носова с размахом отметила свое 40-летие в кафе «Снежинка». За банкет - 52,1 тыс рублей она заплатила со счета организации, - отметили в прокуратуре.

Однако в ходе следствия выяснилось, что это был не единственный случай. В 2014 году женщина также проводила банкеты в ресторанах «Валентина» и «Старый Амбар». В общей сложности подсудимая причинила ущерб организации на сумму более 300 тыс рублей.