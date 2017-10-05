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В Татарстане директор расчетного центра устраивала банкеты за счет организации

В Татарстане директор расчетного центра устраивала банкеты за счет организации
16+
Фото: ProKazan.ru

В Альметьевске вынесли приговор главе городского Единого расчетно-регистрационного центра Ольге Носовой, которая устраивала банкеты за счет организации, пишет РБК со ссылкой на прокуратуру РТ.

Сообщается, что ее признали виновной по статье «Присвоение или растрата чужого имущества с использованием служебного положения».

Уголовное дело в отношении Носовой было возбуждено еще в апреле 2017 года.

- Носова с размахом отметила свое 40-летие в кафе «Снежинка». За банкет - 52,1 тыс рублей она заплатила со счета организации, - отметили в прокуратуре.

Однако в ходе следствия выяснилось, что это был не единственный случай. В 2014 году женщина также проводила банкеты в ресторанах «Валентина» и «Старый Амбар». В общей сложности подсудимая причинила ущерб организации на сумму более 300 тыс рублей.

Люция Кашапова, 10.01.2018, 17:19
Тэги: Деньги
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Комментарии

Горожанин10 января 2018, 17:24
Ой, мля. А то другие из своего кармана :-D
Лучший комментарий
2
28
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Горожанин10 января 2018, 17:30
Брежнев говорил, если воруешь, то делай это так, чтобы никто не видел. Наказали за публичность.
4
4
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Рр10 января 2018, 17:31
А как у нас чиновники в загранке. На 400 млн в год это норм а тут банкет на 5 тыс истерика ))) тьфу блин
1
22
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Ильнур Рамазанов10 января 2018, 17:31
Вы бл.. тендеры на проведение банкетов гос.учреждений посмотрите. Она по сравнению с ними ела просроченную шаурму на вокзале.
0
16
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Горожанин10 января 2018, 17:32
В Альметьевске планка от Татнефти задана такая, что любому другому главе просто гордость не позволит меньше 300тыс тратить на носовые платки с перчатками.
0
11
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Горожанин10 января 2018, 17:45
Какая неожиданная новость... Кто бы мог подумать... Небывалый, а главное единичный случай. Как говорил т. Саахов: " На этом отдельном отрицательном примере..."
0
10
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Горожанин10 января 2018, 17:48
Да у них квартиры накуплены, не меньше десятка, частный дом, образование типа диплома строительного/финансового/юридического, в мск что-то имеется.
0
6
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Горожанин10 января 2018, 17:49
"с размахом отметила свое 40-летие в кафе" за "52,1 тыс рублей"?

Банкет за 52 т.р.? ;-| И это еще называется "с размахом"? 8-| А банкет на сколько персон был? 8-*
1
6
Согласны с автором?
Горожанин10 января 2018, 17:58
В ответ на комментарий пользователя
"с размахом отметила свое 40-летие в кафе" за "52,1 тыс рублей"?

Банкет за 52 т.р.? ;-| И это еще называется "с размахом"? 8-| А банкет на сколько персон был? 8-*
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на одну ))
0
5
Согласны с автором?
Горожанин10 января 2018, 18:00
В ответ на комментарий пользователя
"с размахом отметила свое 40-летие в кафе" за "52,1 тыс рублей"?

Банкет за 52 т.р.? ;-| И это еще называется "с размахом"? 8-| А банкет на сколько персон был? 8-*
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с подружайками посидела немного, да покуралесила потом пилоткой после посиделок:-D
0
6
Согласны с автором?
Горожанин10 января 2018, 18:04
В ответ на комментарий пользователя
"с размахом отметила свое 40-летие в кафе" за "52,1 тыс рублей"?

Банкет за 52 т.р.? ;-| И это еще называется "с размахом"? 8-| А банкет на сколько персон был? 8-*
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Ну, это же показуха. Дыма без огня не бывает. Вот нашли тлеющею лучинку. За эти 300к ее пожурят. Она отдаст эти смешные деньги, может даже типа кредит оформит, живет то бедно, от получки до аванса. Дело прекратиться за неимением претензий. Съел?
0
4
Согласны с автором?
Горожанин10 января 2018, 18:15
В ответ на комментарий пользователя
Ну, это же показуха. Дыма без огня не бывает. Вот нашли тлеющею лучинку. За эти 300к ее пожурят. Она отдаст эти смешные деньги, может даже типа кредит оформит, живет то бедно, от получки до аванса. Дело прекратиться за неимением претензий. Съел?
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чего съел? Ты чтоли чего-то съел? :-D
0
2
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Горожанин10 января 2018, 20:22
Там в евро похоже
0
0
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