Наверх
Почему в Казани исчезли контейнеры для батареек?
18:02, сегодня7
В Казани суд отказался вести заседание на татарском языке
18:46, сегодня17
В Татарстане спасли собаку, которая провалилась в глубокую яму
18:11, сегодня4
В обновленный кадровый резерв Путина вошли трое татарстанцев
17:45, сегодня12
В Татарстане директор расчетного центра устраивала банкеты за счет организации
17:19, сегодня13
Минфин России потратил в декабре последний триллион рублей Резервного фонда‍
16:38, сегодня20
СМИ: главный борец с оргпреступностью МВД по РТ покинет свой пост
16:25, сегодня15
Стали известны места для купания в Казани во время Крещения
16:17, сегодня16
Завтра в Казани ожидается небольшой снег и -7 градусов
15:56, сегодня
В Казани из торгового центра украли четыре ковра
15:49, сегодня9
Татарстан выходит из числа акционеров девяти компаний
15:32, сегодня6
Выехавших в "Салават Купере" жителей Мергасовского дома вернут обратно, если так решит суд
15:09, сегодня14
В аэропорту Казани у пассажира из Таиланда нашли голову крокодила
14:54, сегодня8
В Казани закрылись все магазины "Юлмарт"
14:42, сегодня15
В Татарстане двое парней со скалкой и игрушечным пистолетом ограбили магазин
14:10, сегодня5
В соцсетях появился фоторобот мужчины, который мог зарезать лыжницу в Нижнекамске
13:56, сегодня29
Под Казанью задержали браконьеров, которые убили пять кабанов
13:35, сегодня8
СМИ: в Росгвардии началась масштабная реформа
12:51, сегодня15
В Казани начнут бесплатно обучать татарскому языку
12:16, сегодня55
В «Спурт банке» выявили недостачу на 1,1 млрд рублей
11:54, сегодня17
XXI век: в Татарстане в 2017 году соединили новыми дорогами 27 сел и поселков
11:33, сегодня5
В парке Урицкого нашли повешенным парня, который перед смертью ругался с девушкой
11:12, сегодня39
Общественники объяснили свои «угрозы», разосланные главе казанского штаба Собчак
10:59, сегодня27
В Казани иномарка сбила велосипедиста, который решил покататься в середине зимы
10:54, сегодня23
Казанский вертолетный завод начал серийное производство многоцелевых Ми-38
10:30, сегодня19
СК о об убийстве лыжницы в Нижнекамске: ей одиннадцать раз воткнули нож в горло и шею
10:25, сегодня68
В Казани нашли девятиклассницу, которую во время каникул искали всем городом
10:14, сегодня12
«Будем стоять до бульдозеров». Жильцы «мергасовского» дома в Казани отказываются съезжать
10:00, сегодня2
Власти Татарстана начнут выращивать стерлядь
09:49, сегодня22
В Татарстане нашли мертвой пропавшую лыжницу
09:23, сегодня25
В Казани экс-менеджер "Татнефти" не смог отсудить 28 млн у МВД за подброшенный пистолет
09:00, сегодня9
Уникальная акция в Казани. Похудеть легко и бесплатно: узнай все причины лишнего веса
08:54, сегодня
В Казани открылись пункты приема голосов в поддержку Путина: где и как они работают
08:36, сегодня77
В России начали отказывать жителям страны в пенсии по старости
08:22, сегодня39
Сегодня в Казани ожидается небольшой снег
06:15, сегодня
СМИ: главе казанского штаба Собчак угрожают уголовным преследованием за сбор подписей
19:08, 09.01.201834
В Татарстане на трассе М-7 впервые установили противоослепляющие экраны
18:40, 09.01.201823
ProKazan узнал, как сейчас выглядит казанский цирк, который откроется в марте 2018 года
18:32, 09.01.201824
СМИ: защитник «Рубина» Тарас Бурлак покинет команду
18:15, 09.01.20189
В Татарстане ожидается резкое похолодание: синоптики прогнозируют до 20 градусов мороза
17:33, 09.01.201822
Девять районов Татарстана наказали за ошибки в названиях деревень
17:07, 09.01.201814
В Казани семья с двумя детьми отравилась угарным газом
16:29, 09.01.20188
В Казани охраняют от разрушений могилы 38 известных горожан
16:00, 09.01.201826
Жители РТ просят премьер-министра и прокурора России остановить застройку озер под Челнами
15:50, 09.01.201815
В Казани жителей Мергасовского дома начали выселять в "Салават Купере" через суд
15:49, 09.01.201835
В Казани инвалид угнал Mercedes у безработной
15:19, 09.01.201824
Глава Минобра РТ Бурганов о татарском: «Пройдет 100 дней, и я отвечу на ваши вопросы»
15:05, 09.01.201825
В КФУ назвали вероятные причины яркой вспышки в небе над Татарстаном в Рождество
14:48, 09.01.201823
Следователи: челнинского балалаечника Надежды Бабкиной могли убить московские бездомные
14:36, 09.01.20188
В Октябрьском городке Казани сносят здания военторга и детского сада
13:59, 09.01.201820
В Нижнекамске неизвестный с ножом ограбил офис микрофинансов: его сняли на видео
13:55, 09.01.20189
Медведев запретил выбрасывать окурки из окон поездов и автомобилей
13:33, 09.01.201844
В Татарстане в 2018 году планируется построить 87 домов
12:55, 09.01.20184
Минстрой РТ опроверг перенос сдачи станции метро «Дубравная» на декабрь 2018 года
11:40, 09.01.201813
Казанский долгострой может попасть в Книгу рекордов Гиннесса
10:55, 09.01.201821
В Татарстане нашли замерзшего до смерти мужчину в сланцах
10:50, 09.01.20185
Топ зарплат в Казани: самые дорогие — айтишники и менеджеры
10:35, 09.01.201820
Татарстан поднялся на 11-е место в рейтинге регионов по количеству преступлений
09:57, 09.01.201818
В Казани нашли пропавших на снегоходе парня и девушку
09:20, 09.01.201810
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017
Родители делятся самыми жуткими высказываниями своих детей
13:43, 17.03.2017

Минфин России потратил в декабре последний триллион рублей Резервного фонда‍

Минфин России потратил в декабре последний триллион рублей Резервного фонда‍
16+

В декабре Минфин полностью потратил средства Резервного фонда на покрытие дефицита федерального бюджета, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Остатки Резервного фонда — $7,62 млрд, €6,71 млрд и £1,10 млрд были реализованы за 1 трлн руб. и зачислены на единый счет федерального бюджета. На счетах Резервного фонда «сформировались нулевые остатки» и с 1 февраля 2018 года он прекратит свое существование, сообщают «Известия». 

Дефицит федерального бюджета в 2017 году, по оценкам Минфина, составил около 1,6% ВВП, или около 1,5 трлн руб. Минфин в июне 2017 года предложил объединить Резервный фонд и Фонд национального благосостояния. В 2018 году ФНБ пополнится валютой, купленной министерством в рамках валютных интервенций в 2017 году, на общую сумму 829,1 млрд руб. Его объем на 1 января 2018 года согласно данным Минфина составил 3,75 трлн руб.

Резервный фонд и ФНБ были созданы в 2008 году в результате разделения Стабилизационного фонда, в который направлялись дополнительные нефтегазовые доходы. Первый являлся источником финансирования дефицита бюджета в случае резкого падения доходов казны. Второй же создавался как часть механизма пенсионного обеспечения граждан на длительную перспективу, хотя по существу эта функция так и не заработала. 

N. Vildanov, 10.01.2018, 16:38
Тэги: Деньги
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин10 января 2018, 16:33
Может их просто списали?Че теперь лапу сосать ?
1
6
Согласны с автором?
nnn10 января 2018, 16:45
https://www.kommersant.ru/doc/3515577
Россияне потратили за новогодние праздники почти 1 трлн рублей
2
3
Согласны с автором?
Горожанин10 января 2018, 16:46
Как обычно, верха спи**или у народа деньги, поэтому сейчас начнут активно сажать за кражи елок и батонов
Лучший комментарий
1
15
Согласны с автором?
Горожанин10 января 2018, 16:54
А зачем нужен резервный фонд? Это как деньги в копилке, которые лежат и не работают.
5
5
Согласны с автором?
Горожанин10 января 2018, 16:57
Один фонд обозвали другим фондом. Что произошло?
0
8
Согласны с автором?
Горожанин10 января 2018, 17:00
Куда шли эти деньги из резервного фонда?
0
7
Согласны с автором?
Горожанин10 января 2018, 17:03
Есть более глобальный фонд - деньги на руках населения.
1
2
Согласны с автором?
Горожанин10 января 2018, 17:18
Куда заныкали еще один,деньги пенсионеров - накопитльную часть пенсии, в размере три триллиона с лишним рублей?
0
7
Согласны с автором?
Горожанин10 января 2018, 17:21
В ответ на комментарий пользователя
Есть более глобальный фонд - деньги на руках населения.
Развернуть
А это, не твоего ума дела. Эти кутарки, трудом заработанные.
2
5
Согласны с автором?
Горожанин10 января 2018, 17:23
Депутатский корпус и совет федерации съедают львиную часть бюджета. Настала пора их сокращать и на пенсию, такую же какую получают работяги выйдя на пенсию.
0
11
Согласны с автором?
Ильнур Рамазанов10 января 2018, 17:25
Весело весело,встретили новый год.
1
5
Согласны с автором?
Горожансто10 января 2018, 17:31
Путину на выборы спишут ? На обещания фсбешника?
1
7
Согласны с автором?
Горожанин10 января 2018, 17:31
Накопительная пенсия ушла на крымский мост, на сам Крым ( это самый дотационный регион ), на Сирию и Донбасс.
3
8
Согласны с автором?
Горожанин10 января 2018, 17:48
ФНБ должен тратится на пенсии будующих пенсионеров, но авантюры одного майора положили на этом крест. Теперь он будет проедаться, как опустевший Резервный фонд. Его хватило на три года. В Норвегии правительство за это же время накопило в ФНБ 1 трлн. дол. А наш ФНБ равен 6 млрд дол. С февраля будем его ,,кушать,, На сколько хватит при санкциях ?
1
3
Согласны с автором?
Горожанин10 января 2018, 18:08
Что-то много 1 трлн руб на Новый год. Получается по 7 000 р на каждого жителя страны, т.е. по 1 кг красной икры. Не может быть. Промежуток должен быть.
0
3
Согласны с автором?
Горожанин10 января 2018, 18:27
В ответ на комментарий пользователя
А это, не твоего ума дела. Эти кутарки, трудом заработанные.
Развернуть
Нет, не моего. Не хочу счас лазить на сайт ЦБ, смотреть общий объем этих кутарок. Моего ума дело, очень узконаправлено.
0
2
Согласны с автором?
Горожанин10 января 2018, 18:31
Путин в свой фонд собрал 400 000 000 р за два дня.
1
1
Согласны с автором?
Горожанин10 января 2018, 18:32
В ответ на комментарий пользователя
А это, не твоего ума дела. Эти кутарки, трудом заработанные.
Развернуть
Кстати, попалась интересная фраза по поводу "денег нет". "Деньги всегда есть в наличии, просто они меняют карманы". (Гертруда Штейн).
0
6
Согласны с автором?
Горожанин10 января 2018, 19:55
В ответ на комментарий пользователя
Куда шли эти деньги из резервного фонда?
Развернуть
На крым и сирию, а также другие не радостные для народа мероприятия.
1
2
Согласны с автором?
Горожанин10 января 2018, 20:24
Просто скоро власть сменится вот и амбар приберают
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Где вы провели новогодние праздники - дома или отправились в путешествие?

До окончания голосования осталось:
Отдохнул(а) за границейОтдохнул(а), но в пределах РоссииДома, потому что люблю зимнюю Казань
Голосов: 2
Голосовать
Голосов: 4
Голосовать
Голосов: 17
Голосовать
Никуда не поехал(а), потому что денег нет
Голосов: 74
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879 62 89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru