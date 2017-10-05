Минфин России потратил в декабре последний триллион рублей Резервного фонда‍

В декабре Минфин полностью потратил средства Резервного фонда на покрытие дефицита федерального бюджета, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Остатки Резервного фонда — $7,62 млрд, €6,71 млрд и £1,10 млрд были реализованы за 1 трлн руб. и зачислены на единый счет федерального бюджета. На счетах Резервного фонда «сформировались нулевые остатки» и с 1 февраля 2018 года он прекратит свое существование, сообщают «Известия».

Дефицит федерального бюджета в 2017 году, по оценкам Минфина, составил около 1,6% ВВП, или около 1,5 трлн руб. Минфин в июне 2017 года предложил объединить Резервный фонд и Фонд национального благосостояния. В 2018 году ФНБ пополнится валютой, купленной министерством в рамках валютных интервенций в 2017 году, на общую сумму 829,1 млрд руб. Его объем на 1 января 2018 года согласно данным Минфина составил 3,75 трлн руб.

Резервный фонд и ФНБ были созданы в 2008 году в результате разделения Стабилизационного фонда, в который направлялись дополнительные нефтегазовые доходы. Первый являлся источником финансирования дефицита бюджета в случае резкого падения доходов казны. Второй же создавался как часть механизма пенсионного обеспечения граждан на длительную перспективу, хотя по существу эта функция так и не заработала.