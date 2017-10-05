СМИ: главный борец с оргпреступностью МВД по РТ покинет свой пост

Начальник отдела по борьбе с организованной преступностью МВД по РТ Ильнар Залялов в ближайшее время покинет свой пост. Как пишет «Бизнес Онлайн» со ссылкой на источники, соответствующее решение принято главой МВД РТ Артемом Хохориным.

Однако данную информацию порталу ProKazan.ru официально в пресс-службе МВД не подтвердили.

Сообщается, что причиной такого решения мог стать бизнес жены, владевшей 50% доли в компании-арендаторе ТЦ «Адмирал».

- Ильнара Залялова отправят в Лаишевский ОВД вместо Юрия Летучева, который занял эту должность полтора года назад, - говорится в сообщении.