Следователи: челнинского балалаечника Надежды Бабкиной могли убить московские бездомные

Балалаечника театра «Русская песня» Надежды Бабкиной, 41-летнего уроженца Набережных Челнов Дмитрия Калинина могли убить бездомные. Такое предположение выдвинули следователи, пишет «Московский комсомолец».

Напомним, тело Дмитрия Калинина было найдено 30 декабря 2017 года в Москве в районе Курского вокзала. По данным поискового спасательного отряда «Лиза Алерт», в последний раз его видели живым утром 27 декабря 2017 года.

В феврале Калинину исполнилось бы 42 года. Он родился в Набережных Челнах. Окончил Саратовскую государственную консерваторию имени Собинова. С 2003 года работал в Московском государственном музыкальном театре фольклора «Русская песня», художественным руководителем которого является Надежда Бабкина.

Дмитрий был известен как первый в России балалаечник, который начал делать собственные электронные обработки известных музыкальных произведений.