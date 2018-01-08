Минстрой РТ опроверг перенос сдачи станции метро «Дубравная» на декабрь 2018 года

Станцию метро «Дубравная» по-прежнему планируют открыть в мае

В министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ опровергли перенос сдачи станции метро «Дубравная» на декабрь 2018 года. Об этом сообщили в ведомстве.

- В СМИ «гуляет» информация, что станцию метро «Дубравная» откроют в декабре 2018 года. Это не так. Планируем открыть во втором квартале этого года, скорее всего в мае, - подчеркнули в ведомстве.

Тем временем на днях на станции метро «Площадь Тукая» появились новые указатели, на которых уже значится станция «Дубравная».

- Появившиеся на станции «Площадь Тукая» новые указатели вводят в заблуждение пассажиров подземки. По традиции указатели с новой открывающейся станцией метро должны вешать на станциях за неделю до их открытия, чтобы пассажиры к ним привыкли, - рассказал порталу ProKazan.ru народный корреспондент.

Напомним, ранее гендиректор «Казметростроя» Марат Рахимов сообщил, что станцию метро «Дубравная» откроют ко Дню Победы — 9 мая.