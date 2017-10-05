В Казани с помощью «подлома» денег обокрали восемь магазинов

Общая сумма причиненного ущерба превышает 40 000 рублей

В столице РТ зафиксировано уже восемь случаев краж с помощью «подлома» денег. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по городу Казани.

Жертвами мошенников становились продавцы-кассиры торговых точек. Общая сумма причиненного ущерба превышает 40 000 рублей.

Во всех случаях злоумышленники работали по одной схеме: делали заказ напитка или покупали товар, стоимость которого не превышала 100 рублей, и для его оплаты передавали кассиру купюру номиналом 5000 рублей. После этого, под предлогом того, что нашлись менее крупные деньги, забирали купюру обратно.

Разговором они отвлекали продавца, который забывал, что вернул купюру покупателю. Далее преступники брали сдачу якобы с ранее отданных 5000 рублей и уходили. Только в конце рабочего дня выявлялась недостача денежных средств.

В настоящее время по всем установленным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».