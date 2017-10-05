В Татарстане пройдет фестиваль необычных санок

Мероприятие состоится 27 января в Мамадыше

27 января в Мамадыше состоится фестиваль креативных санок «SunnyФЕСТ».

Принять участие в соревнованиях могут все желающие в возрасте от 18 до 35 лет. Участники должны собрать команду и создать оригинальную модель саней. Во время фестиваля необходимо будет презентовать сани, а потом скатиться на них с горки.

Также на празднике запланировано проведение конкурсов на самые креативные костюмы и самый быстрый и дальний спуски с горки.

Гости фестиваля смогут посетить музей санок, выставку народных промыслов, принять участие в мастер-классах и других мероприятиях.

Чтобы принять участие в фестивале, необходимо зарегистрировать команду в группе «SunnyФЕСТ» во «ВКонтакте».