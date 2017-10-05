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В Казани прошли соревнования по скоростному маневрированию на автомобилях

В Казани прошли соревнования по скоростному маневрированию на автомобилях
16+
Фото: скриншот
Участники выполняли развороты на 180 и 360 градусов, дрифтовали и проходили парковочные боксы

7 января на автодроме «Дулкын» прошла «Рождественская джимхана» – соревнования по скоростному маневрированию на автомобилях с элементами дрифта. Об этом сообщают «Аргументы и факты».

Организатором соревнований стала Казанская школа высшего водительского мастерства. В 2018 году в «джимхане» приняли участие около 50 человек.

Участники были разделены по классам: передний, задний и полный привод (FWD, RWD и AWD соответственно). Им было необходимо за минимальное время пройди дистанцию, маневрируя между конусами, автомобильными покрышками и бочками.

Во время прохождения трассы пилоты выполняли развороты на 180 и 360 градусов, дрифтовали, проходили парковочные боксы и другие элементы.

ProKazan.ru, 08.01.2018, 12:35
Тэги: Автогонки
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Комментарии

Горожанин08 января 2018, 13:27
В такую погоду любая трасса у нас — джимхана! Особенно ошпаренные гонщики обгоняющие всех и вся на грани разума!
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Правдоед08 января 2018, 14:05
Проведите лучше соревнования по самой адекватной езде по обычным городским дорогам, это большая редкость среди водителей Казани...
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14
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Альберт Дристогон08 января 2018, 16:28
У нас во дворе каждый день проходят соревнования по развороту на 280 и 360 градуслар.
0
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Юлия Лебедева08 января 2018, 16:34
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0
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Горожанин08 января 2018, 16:56
Каждый день информируют о ДТП с тяжелыми последствиями, ещё дрифт у нас не хватало.
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Горожанин08 января 2018, 19:40
Рождественская джимхана? 8-| Что это? %-8
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Горожанин08 января 2018, 20:24
Святая обязанность не рисковать собственной жизнью...! мухаметзянов икрам
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