В Казани прошли соревнования по скоростному маневрированию на автомобилях

Участники выполняли развороты на 180 и 360 градусов, дрифтовали и проходили парковочные боксы

7 января на автодроме «Дулкын» прошла «Рождественская джимхана» – соревнования по скоростному маневрированию на автомобилях с элементами дрифта. Об этом сообщают «Аргументы и факты».

Организатором соревнований стала Казанская школа высшего водительского мастерства. В 2018 году в «джимхане» приняли участие около 50 человек.

Участники были разделены по классам: передний, задний и полный привод (FWD, RWD и AWD соответственно). Им было необходимо за минимальное время пройди дистанцию, маневрируя между конусами, автомобильными покрышками и бочками.

Во время прохождения трассы пилоты выполняли развороты на 180 и 360 градусов, дрифтовали, проходили парковочные боксы и другие элементы.