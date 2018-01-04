Глава Минсельхоза РТ на Рождество угостил казанцев супом из 6 баранов

Сегодня, 7 января, в сквере перед Дворцом земледельцев прошел рождественский праздник, который был организован подразделениями министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ.

В мероприятии также принял участие глава ведомства.

- Мы хотим, чтобы народ хорошо и весело отдохнул в праздник. Мы сегодня приготовили целый казан супа, для которого зарезали 6 баранов, испекли оладьи. Угощение совершенно бесплатное, - цитирует «Бизнес Онлайн» слова генерального директора «Татагрохим» Наиля Губайдуллина.

В сквере также работают различные аттракционы, разыгрывается лотерея.