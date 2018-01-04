Рустам Минниханов поздравил православных татарстанцев с Рождеством Христовым

Портал ProKazan.ru публикует поздравление президента Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей Татарстана с Рождеством Христовым.

- Этот светлый праздник неизменно создаёт настроение свершившегося чуда, наполняя сердца христиан верой, любовью и надеждой на лучшее будущее. Подобно яркой Вифлеемской звезде, он озаряет путь к духовному преображению и познанию великих тайн бытия, - говорится в тексте поздравления.

По словам лидера республики, Рождество принято отмечать как семейный праздник.

- Татарстанцы с равным уважением относятся ко всем традиционным религиям, что служит одним из основополагающих факторов общественного согласия и поступательного развития нашей республики. Искренне рад, что празднование Рождества Христова, как и других значимых христианских и мусульманских праздников, неизменно проходит у нас в атмосфере мира и взаимопонимания, - цитирует слова президента пресс-служба Кремля.

Минниханов также отметил, что минувший год был отмечен в Татарстане многими важными событиями в православной жизни.

- Успешно прошёл III Форум православной общественности Республики Татарстан, осуществляются работы по воссозданию всемирно известного собора Казанской иконы Божией Матери Богородицкого монастыря и кафедрального старообрядческого собора. Уверен, что рождественские торжества ещё более укрепят верующих в стремлении к духовному самосовершенствованию и созиданию, - добавил Минниханов.