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В Татарстане возбудили уголовное дело по факту пожара, в котором сгорели отец и двое детей

В Татарстане возбудили уголовное дело по факту пожара, в котором сгорели отец и двое детей
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Фото: ГУ МЧС России по РТ

В Татарстане возбудили уголовное дело по факту гибели трех человек во время пожара в частном жилом доме в Мензелинском районе, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР России.

Напомним, трагедия произошла сегодня утром в Рабочем переулке совхоза имени Воровского. В огне погиб 42-летний мужчина, а также двое его сыновей - 5 и 15 лет. Его жена ушла с вечера на работу. О том, что потеряла всю свою семью, несчастная женщина узнала лишь вернувшись на пепелище, которое когда-то было ее домом.

Шансов спастись у мужчины и двоих детей практически не было. Когда вспыхнул огонь они спали. Дом находился на отдалении от других строений в селе, поэтому пожарных вызвали слишком поздно. Когда спасатели прибыли на место происшествия в доме обвалился потолок и огонь приходилось тушить через окна.

Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Предположительно, причиной пожара стала неисправность электропроводки, либо перегрев электроприборов.

Рамиль Бикмуллин, 06.01.2018, 16:32
Тэги: Происшествия
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Комментарии

Слушатель06 января 2018, 17:18
А в отношении кого уголовное дело? Папа погиб, осталась мама... Стрелочник или главного будут судить?
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8
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Горожанин06 января 2018, 17:26
В СССР это был просто несчастный случай. Сейчас СК по любому поводу уголовку рисуют. Что-то мы не правильной дорогой идём.А семью жаль, до боли в сердце жаль.
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10
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Горожанка06 января 2018, 17:28
Опять главу села или района стрелочником сделают. Кто-то же должен быть виноватым из-за того что население нищее.
Лучший комментарий
0
10
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Горожанин06 января 2018, 17:58
1961г. Деревня Эльбарусово Чувашия. При пожаре школы погибло 110 человек. Из них 106 детей...
1
5
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Горожанин06 января 2018, 18:17
В ответ на комментарий пользователя
А в отношении кого уголовное дело? Папа погиб, осталась мама... Стрелочник или главного будут судить?
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В России всегда найдут крайнего.
2
5
Согласны с автором?
Горожанин06 января 2018, 18:18
В ответ на комментарий пользователя
В СССР это был просто несчастный случай. Сейчас СК по любому поводу уголовку рисуют. Что-то мы не правильной дорогой идём.А семью жаль, до боли в сердце жаль.
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C 1991 года все идем не правильно и идем...
2
4
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Горожанин06 января 2018, 20:05
В ответ на комментарий пользователя
C 1991 года все идем не правильно и идем...
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Вот еще один дурак, а до 1991 правильным путем шли? Пролетарий ты наш вонючий.
1
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