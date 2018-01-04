В Татарстане возбудили уголовное дело по факту пожара, в котором сгорели отец и двое детей

В Татарстане возбудили уголовное дело по факту гибели трех человек во время пожара в частном жилом доме в Мензелинском районе, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР России.

Напомним, трагедия произошла сегодня утром в Рабочем переулке совхоза имени Воровского. В огне погиб 42-летний мужчина, а также двое его сыновей - 5 и 15 лет. Его жена ушла с вечера на работу. О том, что потеряла всю свою семью, несчастная женщина узнала лишь вернувшись на пепелище, которое когда-то было ее домом.

Шансов спастись у мужчины и двоих детей практически не было. Когда вспыхнул огонь они спали. Дом находился на отдалении от других строений в селе, поэтому пожарных вызвали слишком поздно. Когда спасатели прибыли на место происшествия в доме обвалился потолок и огонь приходилось тушить через окна.

Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Предположительно, причиной пожара стала неисправность электропроводки, либо перегрев электроприборов.