С 15 января открываются новые авиарейсы по маршруту Казань – Томск – Казань

С 15 января в Международном аэропорту «Казань» стартуют новые рейсы по маршруту Казань – Томск – Казань. Как сообщает пресс-служба авиакомпании «ЮВТ АЭРО», полеты будут выполняться по вторникам и субботам на воздушных судах CRJ-200.

Напомним, что с декабря были возобновлены перелеты из Казани в Белгород. Рейсы выполняются на регулярной основе дважды в неделю по понедельникам и пятницам. Также с 28 декабря по 22 марта 2018 года авиакомпания «Россия» запустила чартерную программу полетов по новому для перевозчика маршруту Казань – Шарджа.