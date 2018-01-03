К жительнице Татарстана в квартиру зашел незнакомец и умер

От ножевого ранения в одной из квартир на улице Шашина в Лениногорске скончался 45-летний мужчина. Как сообщили в пресс-службе Росгвардии РТ, хозяйка квартиры не была знакома с погибшим.

Сообщается, что мужчина выпивал со знакомым в его квартире. В какой-то момент между ними возник конфликт и один из них нанес другому удар ножом. Потерпевший успел дойти до соседней квартиры.

- Мужчина заметил, что дверь в квартиру была незаперта. Он успел попросить у женщины вызвать скорую помощь и потерял сознание, - говорится в сообщении.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», идет следствие.