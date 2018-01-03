В Москве погиб известный балалаечник театра «Русская песня», уроженец Челнов Калинин

В Москве погиб балалаечник театра «Русская песня», уроженец Челнов Дмитрий Калинин. Он был известен как CrazyBalalaika. Об этом сообщает пресс-служба управления культуры автограда.

По данным поискового спасательного отряда «Лиза Алерт», в последний раз Дмитрия видели живым утром 27 декабря 2017 года. А в канун Нового года в соцсетях появились сообщения, что его тело нашли с ножевыми ранениями.

В феврале Калинину исполнилось бы 42 года. Он родился в Набережных Челнах. Окончил Саратовскую государственную консерваторию имени Собинова. С 2003 года работал в Московском государственном музыкальном театре фольклора «Русская песня», художественным руководителем которого является Надежда Бабкина.

Дмитрий был известен как первый в России балалаечник, который начал делать собственные электронные обработки известных музыкальных произведений.