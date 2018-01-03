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«Пусть Татарстан радуется, татарина нашла». Телесваха Роза Сябитова вновь выходит замуж

«Пусть Татарстан радуется, татарина нашла». Телесваха Роза Сябитова вновь выходит замуж
16+
Фото: wikipedia. commons
Будущий муж самой известной свахи России по национальности татарин

Известная сваха России, ведущая программы «Давай  поженимся» Роза Сябитова в третий раз выходит замуж. Об этом она сама рассказала в интервью, пишет sntat.ru.

Как отметила Сябитова, будущий ее муж по национальности татарин.

- Пусть Татарстан радуется, татарина нашла! С Ринатом познакомились два года назад на Кипре. Даже не думала, что история получит продолжение, - рассказывает Сябитова.

По словам Розы, ее избранник — ровесник.

- Ринату как и мне, 56-й год. Он для меня вариант просто шоколадный — ровесник, не бедный, со своей недвижимостью, - отмечает сваха.

Сообщается, что пара планирует жить на Кипре.

Кстати, для Розы Сябитовой это уже третий брак. В первый раз телеведущая вышла замуж, когда ей было 20 лет. Как рассказывала Сябитова в интервью, мужа Михаила она никогда не любила. У них двое детей. Спустя 10 лет он умер от инфаркта.

Со вторым мужем Сябитова познакомилась на съемках передачи «Давай поженимся». Однако второй муж ее избивал, развод проходит в атмосфере большого скандала. Теперь Сябитова попытает счастье уже в третий раз.

Люция Кашапова, 04.01.2018, 09:15
Тэги: Знаменитости
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Комментарии

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Горожанин04 января 2018, 09:40
В ответ на комментарий пользователя
Я бы ей тоже вдул
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И что тут радостного, что будущий муж- татарин?
8
48
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Горожанин04 января 2018, 09:46
Такую жабу кто пустил на тв Карлик кривоногая
10
43
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Горожанин04 января 2018, 09:50
Во первых - чего тут радоваться . Во вторых этот специалист по семейным отношениям скоро выйдет замуж в четвертый . в пятый , в сто двадцать пятый раз . Да и вообще - как же нужно себя не уважать . что бы вестись на таких шарлатанов . И еще - везде продавливается тема ее татарской национальности { как будто бы в человеке главное - нац.принадлежность) Но мне почему то кажется что она - не совсем татарка . Что она немножко таки другой нации представитель .
Лучший комментарий
6
91
Согласны с автором?
Горожанин04 января 2018, 09:53
Шлюха
8
39
Согласны с автором?
Горожанин04 января 2018, 10:00
В 56 тоже чешется?
8
36
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Горожанин04 января 2018, 10:02
Нас рать
4
32
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Нечто04 января 2018, 10:03
В ответ на комментарий пользователя
В 56 тоже чешется?
Развернуть
Конечно! Если манденьку не мыть)))
7
22
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Горожанин04 января 2018, 10:05
В ответ на комментарий пользователя
Во первых - чего тут радоваться . Во вторых этот специалист по семейным отношениям скоро выйдет замуж в четвертый . в пятый , в сто двадцать пятый раз . Да и вообще - как же нужно себя не уважать . что бы вестись на таких шарлатанов . И еще - везде продавливается тема ее татарской национальности { как будто бы в человеке главное - нац.принадлежность) Но мне почему то кажется что она - не совсем татарка . Что она немножко таки другой нации представитель .
Развернуть
Вот-вот. Какой же это специалист по семейным отношениям, если её саму очередной муж бил? Следующий, возможно, тоже будет бить.
3
46
Согласны с автором?
Горожанин04 января 2018, 10:07
В ответ на комментарий пользователя
В 56 тоже чешется?
Развернуть
Не совсем так: ей для статуса надо.
6
14
Согласны с автором?
Горожанин04 января 2018, 10:12
Какая отвратительная рожа
6
36
Согласны с автором?
горожанин04 января 2018, 10:26
Только ущербный мужичок может на ней жениться. Но до свадьбы не дойдет,она ему все мозги проект.
6
28
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Горожанка04 января 2018, 10:38
Счастья молодоженам!
7
14
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Горожанин04 января 2018, 11:01
В ответ на комментарий пользователя
И что тут радостного, что будущий муж- татарин?
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Розе?
3
5
Согласны с автором?
Горожанин04 января 2018, 11:19
В ответ на комментарий пользователя
Вот-вот. Какой же это специалист по семейным отношениям, если её саму очередной муж бил? Следующий, возможно, тоже будет бить.
Развернуть
А первого вообще до инфаркта довела. И про третьего - главное что татарин, и что недвижимость есть. И ни слова о любви и уважении. :-D И такие тётки как она ещё смеют молодых девчонок учить уму-разуму? %-8 Обычная шмара великовозрастная, которая свою писю всю жизнь подороже продать пытается. Таких сейчас полно, к сожалению 8'-(
3
45
Согласны с автором?
Горожанин04 января 2018, 11:32
В ответ на комментарий пользователя
А первого вообще до инфаркта довела. И про третьего - главное что татарин, и что недвижимость есть. И ни слова о любви и уважении. :-D И такие тётки как она ещё смеют молодых девчонок учить уму-разуму? %-8 Обычная шмара великовозрастная, которая свою писю всю жизнь подороже продать пытается. Таких сейчас полно, к сожалению 8'-(
Развернуть
В самую точку.

"Он для меня вариант просто шоколадный — ровесник, не бедный, со своей недвижимостью, - отмечает сваха".

Подвернется другой "вариант" - и прощай татарин...
1
30
Согласны с автором?
Горожанин04 января 2018, 11:43
Во самомнение-то! Она реально полагает, что Татарстан сильно беспокоится о том, за кого эта рыжая каркалыга замуж собралась?!8-|
2
35
Согласны с автором?
Горожанин04 января 2018, 11:44
Слава бг давно уже не смотрю ТВ и не вижу все эти мерзкие рожы
0
16
Согласны с автором?
Димон04 января 2018, 11:45
Как мужику в 56лет даже смотреть на ровесниц не противно?! Это надо быть гонченным извращенцем геронтофилом!
8
17
Согласны с автором?
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин04 января 2018, 12:07
Отвратительная , бездарная личность , что плохо татар по таким серостям судят , хотя среди нашего брата есть немало ярких людей?!!
3
7
Согласны с автором?
горожанин04 января 2018, 12:14
Зачем это нам. Мало ли там, на цт всяких бабок Бабкиных вертится, полудурочных.
2
10
Согласны с автором?
горожанин04 января 2018, 12:17
А причем тут Татарстан, московская бабанька?
2
15
Согласны с автором?
Горожанин04 января 2018, 12:23
В ответ на комментарий пользователя
тут срут в комментах импотенты и неудачники в жизни ;)
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Бабе 56, а вы про импотентов :-D плюс задело самолюбие людей. Этим словом ''татарский '',''татарин '' уже достали. Пишите про народ.''моисея '',что правят от Москвы до Енисея, все беды от них :-D:-D
4
13
Согласны с автором?
горожанин04 января 2018, 12:34
хабалка, татар позорит >-(
4
23
Согласны с автором?
Что за х04 января 2018, 12:56
Нет слов...
1
5
Согласны с автором?
Горожанин04 января 2018, 13:05
В ответ на комментарий пользователя
Нет слов...
Развернуть
Надо было подготовиться.
0
5
Согласны с автором?
"""04 января 2018, 13:18
В ответ на комментарий пользователя
Надо было подготовиться.
Развернуть
:-D:-D:-D
Комики...
Да какая разница шо у них там??)
Хоть Третья молодость!) ...
0
4
Согласны с автором?
Сочувствующий04 января 2018, 13:32
Мужик, он же Ринат, он же татарин! К тебе обращаюсь! Голову-то включи! Куда ты лезешь? Сживет она тебя со свету, как пить дать... Но прежде обдерет, как липку. Это у них наследственно, не видишь, что ли?
4
10
Согласны с автором?
Ага04 января 2018, 13:35
В ответ на комментарий пользователя
Вот-вот. Какой же это специалист по семейным отношениям, если её саму очередной муж бил? Следующий, возможно, тоже будет бить.
Развернуть
Значит, есть за что пздть. И, это очевидно. Пока весь шарабан не разнесёт очередной "муж", так и будет "замуж выходить".
2
5
Согласны с автором?
Ага04 января 2018, 13:37
В ответ на комментарий пользователя
тут срут в комментах импотенты и неудачники в жизни ;)
Развернуть
Бабуля Сябитова, залонгись!
4
8
Согласны с автором?
"""04 января 2018, 13:50
В ответ на комментарий пользователя
Как мужику в 56лет даже смотреть на ровесниц не противно?! Это надо быть гонченным извращенцем геронтофилом!
Развернуть
Мысли "педо фила"????!
Ппц..
4
4
Согласны с автором?
"""04 января 2018, 13:52
В ответ на комментарий пользователя
Бабуля Сябитова, залонгись!
Развернуть
Откуды вам знать что бабуля а??? Первый коммент дает знать об обратном:-D
3
2
Согласны с автором?
"""04 января 2018, 13:55
В ответ на комментарий пользователя
Значит, есть за что пздть. И, это очевидно. Пока весь шарабан не разнесёт очередной "муж", так и будет "замуж выходить".
Развернуть
Завидуйте молча!.) Пока есть "порох в пороховницах" будет выходить замуж!:-D ( не путать порох с песком8-*)
3
4
Согласны с автором?
Горожанин04 января 2018, 13:56
В ответ на комментарий пользователя
Я бы ей тоже вдул
Развернуть
Любитель древностей ?
3
7
Согласны с автором?
"""04 января 2018, 13:57
В ответ на комментарий пользователя
Мужик, он же Ринат, он же татарин! К тебе обращаюсь! Голову-то включи! Куда ты лезешь? Сживет она тебя со свету, как пить дать... Но прежде обдерет, как липку. Это у них наследственно, не видишь, что ли?
Развернуть
Сочувствующий а вы отключите свою "меркатильность" ))) мож у них лябов♡
4
2
Согласны с автором?
"""04 января 2018, 14:00
В ответ на комментарий пользователя
Любитель древностей ?
Развернуть
Нет он просто "нумезмат" а что в этом плохого???
3
3
Согласны с автором?
Сочувствующий04 января 2018, 14:11
В ответ на комментарий пользователя
Сочувствующий а вы отключите свою "меркатильность" ))) мож у них лябов♡
Развернуть
"Меркантильность" моя здесь ни при чем.
Татарина жалко...
[***]
3
4
Согласны с автором?
"""04 января 2018, 14:24
В ответ на комментарий пользователя
"Меркантильность" моя здесь ни при чем.
Татарина жалко...
[***]
Развернуть
Не думаю что его стоит жалеть в данном случаи: настоящий МУЖИК татарин себе в обиду не даст.. и не даст собой "верховодить". Вот и все!
4
2
Согласны с автором?
Горожанин04 января 2018, 15:10
В ответ на комментарий пользователя
Слава бг давно уже не смотрю ТВ и не вижу все эти мерзкие рожы
Развернуть
поэтому теперь их тебе сюда вываливают :-D
0
4
Согласны с автором?
Горожанин04 января 2018, 15:11
В ответ на комментарий пользователя
Бабе 56, а вы про импотентов :-D плюс задело самолюбие людей. Этим словом ''татарский '',''татарин '' уже достали. Пишите про народ.''моисея '',что правят от Москвы до Енисея, все беды от них :-D:-D
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татарин родился-еврей заплакал :-D
0
5
Согласны с автором?
Горожанин04 января 2018, 15:11
В ответ на комментарий пользователя
Мысли "педо фила"????!
Ппц..
Развернуть
кто бабушек не ипет - тот педофил? ))))))))
3
3
Согласны с автором?
"""04 января 2018, 15:27
В ответ на комментарий пользователя
кто бабушек не ипет - тот педофил? ))))))))
Развернуть
))) ну вы точно БУКВОфил))))%-8:-D
Вчитывайтесь ! В тексты, и воображения пыл убавьте)..тогда не будет вопросов неумных)):-)
2
3
Согласны с автором?
Ляля04 января 2018, 15:52
В ответ на комментарий пользователя
А первого вообще до инфаркта довела. И про третьего - главное что татарин, и что недвижимость есть. И ни слова о любви и уважении. :-D И такие тётки как она ещё смеют молодых девчонок учить уму-разуму? %-8 Обычная шмара великовозрастная, которая свою писю всю жизнь подороже продать пытается. Таких сейчас полно, к сожалению 8'-(
Развернуть
Продать...Нет. Теперь уже она платить будет. Со своим трояком и еще настроится...
1
0
Согласны с автором?
Горожанин04 января 2018, 16:12
В ответ на комментарий пользователя
Во первых - чего тут радоваться . Во вторых этот специалист по семейным отношениям скоро выйдет замуж в четвертый . в пятый , в сто двадцать пятый раз . Да и вообще - как же нужно себя не уважать . что бы вестись на таких шарлатанов . И еще - везде продавливается тема ее татарской национальности { как будто бы в человеке главное - нац.принадлежность) Но мне почему то кажется что она - не совсем татарка . Что она немножко таки другой нации представитель .
Развернуть
Когда человеку нечем гордиться, он начинает гордиться своей национальностью .
- Артур Шопенгауэр
0
5
Согласны с автором?
Горожанин04 января 2018, 16:16
В ответ на комментарий пользователя
А первого вообще до инфаркта довела. И про третьего - главное что татарин, и что недвижимость есть. И ни слова о любви и уважении. :-D И такие тётки как она ещё смеют молодых девчонок учить уму-разуму? %-8 Обычная шмара великовозрастная, которая свою писю всю жизнь подороже продать пытается. Таких сейчас полно, к сожалению 8'-(
Развернуть
Вы правы ! Писю нужно ценить с молоду ! Сейчас же чести ноль ! Всё на деньги перевели ! Весь смысл жизни на деньги
0
4
Согласны с автором?
Горожанин04 января 2018, 16:21
В ответ на комментарий пользователя
Завидуйте молча!.) Пока есть "порох в пороховницах" будет выходить замуж!:-D ( не путать порох с песком8-*)
Развернуть
Вообще-то выходить замуж надо один раз в жизни
3
2
Согласны с автором?
Горожанин04 января 2018, 16:23
В ответ на комментарий пользователя
Не думаю что его стоит жалеть в данном случаи: настоящий МУЖИК татарин себе в обиду не даст.. и не даст собой "верховодить". Вот и все!
Развернуть
Посмотрите короткую версия фильма "Мизандрия" про настоящего мужика
1
0
Согласны с автором?
Горожанин04 января 2018, 16:25
Нам-то чего радоваться? Нам нас рать!!!
0
3
Согласны с автором?
"""04 января 2018, 16:33
В ответ на комментарий пользователя
Вообще-то выходить замуж надо один раз в жизни
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Да.Но не всем же с первого раза везет) жизнь сложна и чтоб там не говорили про"не усложнять"
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"""04 января 2018, 16:39
В ответ на комментарий пользователя
Посмотрите короткую версия фильма "Мизандрия" про настоящего мужика
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Фильм посмотрю.) А вообще-то я имела ввиду цитату из книги"учить жене не позволяю, ни властвовать над мужем..."
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Добрый дядя04 января 2018, 16:41
В ответ на комментарий пользователя
Мужик, он же Ринат, он же татарин! К тебе обращаюсь! Голову-то включи! Куда ты лезешь? Сживет она тебя со свету, как пить дать... Но прежде обдерет, как липку. Это у них наследственно, не видишь, что ли?
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Точно.Весь шоколад с него слижет , высосет и выкинет его .
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Шурале04 января 2018, 16:42
Почитал всю эту хрень и подумал : Твоя моя не понимать...
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Добрый дядя04 января 2018, 16:45
В ответ на комментарий пользователя
Когда человеку нечем гордиться, он начинает гордиться своей национальностью .
- Артур Шопенгауэр
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Мир как воля и представление и иррационализм в жизни.
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0
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"""04 января 2018, 16:48
В ответ на комментарий пользователя
Фильм посмотрю.) А вообще-то я имела ввиду цитату из книги"учить жене не позволяю, ни властвовать над мужем..."
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Нет фильм смотреть не буду) достаточно прочитала отзывы-не лестные ппц просто ..
Сама знаю про мужчин -если человек способен брать ответсвенность за жену и семью, а жена в свою очередь "быть взрослой"- то на этом и будет держаться семья.
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2
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Ага04 января 2018, 17:19
В ответ на комментарий пользователя
Любитель древностей ?
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Любит хлюпанье "в процессе".
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"""04 января 2018, 17:31
В ответ на комментарий пользователя
Любит хлюпанье "в процессе".
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Ну что ж))))))
Ваша тема:-D
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"""04 января 2018, 17:32
В ответ на комментарий пользователя
Любит хлюпанье "в процессе".
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Нет слов....не подготовилась8-*:-D
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Горожанин04 января 2018, 17:58
Штоб с какой-то ляровою я время проводил...
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Горожанин04 января 2018, 17:58
Чо за шмара?
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Горожанин04 января 2018, 17:59
В ответ на комментарий пользователя
Мужик, он же Ринат, он же татарин! К тебе обращаюсь! Голову-то включи! Куда ты лезешь? Сживет она тебя со свету, как пить дать... Но прежде обдерет, как липку. Это у них наследственно, не видишь, что ли?
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Новая жизнь, новые знакомства, новые возможности..... Мужик с мозгами видать.
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Горожанин04 января 2018, 18:00
В ответ на комментарий пользователя
Нет фильм смотреть не буду) достаточно прочитала отзывы-не лестные ппц просто ..
Сама знаю про мужчин -если человек способен брать ответсвенность за жену и семью, а жена в свою очередь "быть взрослой"- то на этом и будет держаться семья.
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Там не сколько про мужа жену и семью , а вообще о многом в целом . Всё-таки лучше посмотрите . Хотя да.....женскому полу он может не понравится . А насчет отзывов . Вы всегда основываетесь на мнение общества ( а то бишь стада ) ? Своего мнения у вас нет?
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Фрекен Бок04 января 2018, 18:06
При чём тут пися?)) В этом возрасте не это самое главное в отношениях. Хочется жить спокойно, быть уверенной в своём уже таком недолгом будущем как финансово, так и душевно. Приходя домой, знать, что тебя ждут, что поставят чайник. Нужен человек, с которым можно говорить обо всём. И поэтому этот человек должен быть ровесником, как говорится, " из одной песочницы", который вырос и жил в одно время с тобой. И хорошо, что её избранник не бедный. Да и она тоже. Когда человек считает копейки, какая уж тут спокойная жизнь. А одному очень скучно жить. В любом возрасте нужна пара, свой, родной человек. Какая бы она ни была (хотя это её тв имидж), рада за неё. Сама строит свою жизнь... У меня вот, например, так не получается )
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Горожанин04 января 2018, 18:06
В ответ на комментарий пользователя
Нет фильм смотреть не буду) достаточно прочитала отзывы-не лестные ппц просто ..
Сама знаю про мужчин -если человек способен брать ответсвенность за жену и семью, а жена в свою очередь "быть взрослой"- то на этом и будет держаться семья.
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Трусливое потакание социальным правилам , которые вы не выбирали , но в которые вас родили , и допустимой форме свободы вы называете гордо " жить " ?
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Горожанин04 января 2018, 18:11
В ответ на комментарий пользователя
При чём тут пися?)) В этом возрасте не это самое главное в отношениях. Хочется жить спокойно, быть уверенной в своём уже таком недолгом будущем как финансово, так и душевно. Приходя домой, знать, что тебя ждут, что поставят чайник. Нужен человек, с которым можно говорить обо всём. И поэтому этот человек должен быть ровесником, как говорится, " из одной песочницы", который вырос и жил в одно время с тобой. И хорошо, что её избранник не бедный. Да и она тоже. Когда человек считает копейки, какая уж тут спокойная жизнь. А одному очень скучно жить. В любом возрасте нужна пара, свой, родной человек. Какая бы она ни была (хотя это её тв имидж), рада за неё. Сама строит свою жизнь... У меня вот, например, так не получается )
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Вопрос из другой темы - Кто нас вынуждает считать так называемые копейки ? Кто нам эти копейки создаёт? Вот в них вся вина ! Вы понимаете о ком и о чём я. Вот когда будет финансовое благополучие в стране , тогда соответственно и на семьях это будет положительно отражаться . Сейчас же пока всё наоборот!
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"""04 января 2018, 18:25
В ответ на комментарий пользователя
Там не сколько про мужа жену и семью , а вообще о многом в целом . Всё-таки лучше посмотрите . Хотя да.....женскому полу он может не понравится . А насчет отзывов . Вы всегда основываетесь на мнение общества ( а то бишь стада ) ? Своего мнения у вас нет?
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Вот так и знала! Что последует вопрос о "мнении отзывов"...это фильм -отражение взгляда одного человека режиссера..так почему вы решили что МНЕНИЕ одного человека может менять ВЗГЛЯДЫ других..то бишь стада???!
Свой взгляд на мужчин я написала выше.
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"""04 января 2018, 18:33
В ответ на комментарий пользователя
Трусливое потакание социальным правилам , которые вы не выбирали , но в которые вас родили , и допустимой форме свободы вы называете гордо " жить " ?
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Когда кто то выражается от своего имени в масштабе социума..это настороживает ..) соц.правила появились не сегодня...в основном они переплетаются с человеческими и простыми основами жизни...которые и дают право жить гордо..хотя что в вашем понятие гордость???!
Гордость вообще то понятие "свойства хомелеон".
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"""04 января 2018, 18:35
В ответ на комментарий пользователя
Вопрос из другой темы - Кто нас вынуждает считать так называемые копейки ? Кто нам эти копейки создаёт? Вот в них вся вина ! Вы понимаете о ком и о чём я. Вот когда будет финансовое благополучие в стране , тогда соответственно и на семьях это будет положительно отражаться . Сейчас же пока всё наоборот!
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Такой мути-пурги читаю впервые!) По вашему -страна виновата в вашей несостоятельности???? Езжайте на остров там никаго нет ...
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Горожанин04 января 2018, 19:10
Пойду порадуюсь за старушку татарку из Москвы , что за муж третий раз вышла . Выпью 50 гр . за душу ее грешную и за ....души мужика ее нового.
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Горожанин04 января 2018, 19:54
В ответ на комментарий пользователя
Такой мути-пурги читаю впервые!) По вашему -страна виновата в вашей несостоятельности???? Езжайте на остров там никаго нет ...
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Финансовое благополучие в стране . Вроде всё понятно написано .
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