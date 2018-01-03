«Пусть Татарстан радуется, татарина нашла». Телесваха Роза Сябитова вновь выходит замуж

Будущий муж самой известной свахи России по национальности татарин

Известная сваха России, ведущая программы «Давай поженимся» Роза Сябитова в третий раз выходит замуж. Об этом она сама рассказала в интервью, пишет sntat.ru.

Как отметила Сябитова, будущий ее муж по национальности татарин.

- Пусть Татарстан радуется, татарина нашла! С Ринатом познакомились два года назад на Кипре. Даже не думала, что история получит продолжение, - рассказывает Сябитова.

По словам Розы, ее избранник — ровесник.

- Ринату как и мне, 56-й год. Он для меня вариант просто шоколадный — ровесник, не бедный, со своей недвижимостью, - отмечает сваха.

Сообщается, что пара планирует жить на Кипре.

Кстати, для Розы Сябитовой это уже третий брак. В первый раз телеведущая вышла замуж, когда ей было 20 лет. Как рассказывала Сябитова в интервью, мужа Михаила она никогда не любила. У них двое детей. Спустя 10 лет он умер от инфаркта.

Со вторым мужем Сябитова познакомилась на съемках передачи «Давай поженимся». Однако второй муж ее избивал, развод проходит в атмосфере большого скандала. Теперь Сябитова попытает счастье уже в третий раз.