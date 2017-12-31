В Казани студента-культуролога обвинили в нападении на вагон метро на станции

В Казани сотрудники полиции на станции метро "Суконная слобода" задержали 20-летнего студента-культуролога из КФУ, котрого заподозрили в повреждении вагона. Об этом сообщил источник ProKazan.ru.

- 1 января неизвестный на станции метро повредил вагон, его удалось задержать сотрудникам полиции. Подозреваемый - студент 3 курса - свою вину полностью опроверг, - сообщили ProKazan.ru.

Решается вопрос о наказании студента по административной статье "Уничтожение или повреждение чужого имущества", его могут оштрафовать на сумму от 300 до 500 рублей.