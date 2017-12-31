В Казани из секс-шопа похитили надувную куклу

В Казани из магазина "Эролайф" похитили надувную куклу для сексуальных игр, об этом происшествии сообщил источник ProKazan.ru.

- Неизвестный 30 декабря около 12:00 зашел в магазин на улице Ершова и похитил один из продаваемых товаров, после чего скрылся. Стоимость куклы составляла около 3 тысяч рублей, - рассказали ProKazan.ru.

В магазине была изъята видеозапись с преступлением, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, ранее в Казани наказали парня, который зашел в магазин интимных товаров и открыто похитил с прилавка коробку с "товарами для взрослых". Ущерб торговому заведению составил более 2,8 тысяч рублей. В самом магазине рассказали, что парень украл предмет, имитирующий женский половой орган, со звуковым сопровождением.