Власти РТ напомнили: первая рабочая неделя в 2018 году начнется 9 января

Несколько выходных дней были перенесены на весну

В Министерстве труда, занятости и социальной защиты Татарстана напомнили, что первая рабочая неделя в новом году начнется во вторник, 9 января. Об этом сообщает пресс-лужба ведомства.

- 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы; 7 января – Рождество Христово. В 2018 году нерабочие праздничные дни 6 и 7 января совпадают с выходными днями – субботой и воскресеньем, выходные дни перенесены с субботы 6 января на пятницу 9 марта; с воскресенья 7 января на среду 2 мая, - сообщили в ведомстве.

Напомним, всего жители Татарстана в 2018 году будут отдыхать 122 дня, что составляет четыре месяца. Жители Татарстана при 40-часовой рабочей неделе будут работать 243 дня, в том числе 9 сокращенных на один час рабочих дней (22 февраля, 7 марта, 28 апреля, 8 мая, 9 и 14 июня, 20 и 29 августа, 29 декабря). Из 122 выходных дней 18 будут нерабочими праздничными днями и 2 дополнительных дня отдыха.