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В Татарстане планируют пересчитать диких животных

В Татарстане планируют пересчитать диких животных
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Фото: Государственный комитет РТ по биологическим ресурсам

С 1 января в Татарстане начинается зимний маршрутный учет диких охотничьих животных. Он продлится до конца зимы, сообщает сообщает пресс-служба Государственного комитета РТ по биологическим ресурсам.

Ведомство должно определить численность лосей, косуль, кабанов, рысей, волков, лисиц, корсаков, куниц, хорей, горностаев, белок, зайцев, рябчиков, тетеревов, глухарей и серых куропаток, которые водятся в охотничьих угодьях республики.

Для того, чтобы определить численность животных запланировано  для  прохождения 1 575 маршрутов по республике общей протяженностью 16 353 км, из них 3 312 км по лесным угодьям.

Ольга Плешкова, 01.01.2018, 11:41
Тэги: Животные
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Комментарии

Горожанин01 января 2018, 11:42
В Москва Сити сотрудники Росгвардии, охранявшие криминального авторитета, подстрелили сотрудников полиции, охранявших ресторан другого криминального авторитета. Стрелявшие скрылись на автомобиле Майбах. При этом, один из сотрудников потерял пистолет.
Это все, что вам надо знать о проведённой реформе полиции!
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1
16
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Горожанин01 января 2018, 12:15
воров не забуть посчитать дишовка
0
4
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Горожанин01 января 2018, 12:24
В ответ на комментарий пользователя
В Москва Сити сотрудники Росгвардии, охранявшие криминального авторитета, подстрелили сотрудников полиции, охранявших ресторан другого криминального авторитета. Стрелявшие скрылись на автомобиле Майбах. При этом, один из сотрудников потерял пистолет.
Это все, что вам надо знать о проведённой реформе полиции!
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Москва для бомжей :-D
0
2
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Горожанин01 января 2018, 12:38
Муравьёв перечитайте. Их в Татарстане несколько видов.
0
11
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Горожанин01 января 2018, 12:54
Что не написали сколько бабла выделено.на это дело?
0
6
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Горожанин01 января 2018, 13:03
В ответ на комментарий пользователя
В Москва Сити сотрудники Росгвардии, охранявшие криминального авторитета, подстрелили сотрудников полиции, охранявших ресторан другого криминального авторитета. Стрелявшие скрылись на автомобиле Майбах. При этом, один из сотрудников потерял пистолет.
Это все, что вам надо знать о проведённой реформе полиции!
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А ты хорош!!!
0
1
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Горожанин01 января 2018, 13:09
В ответ на комментарий пользователя
Что не написали сколько бабла выделено.на это дело?
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Чтобы Фишман с парков и скверов не спугнуть на дичь
0
2
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горожанин01 января 2018, 13:55
Так Росгвардия для того и создана - охранять бандитов , сверху - дониза от народа.
0
3
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Горожанин01 января 2018, 13:57
В ответ на комментарий пользователя
Муравьёв перечитайте. Их в Татарстане несколько видов.
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''Муратышка, муратышка! Дай мина адна липюшка! '' (КВН Четыре татарина, сказка ''Стрекоза и муравей '')
0
2
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Горожанин01 января 2018, 14:12
В ответ на комментарий пользователя
В Москва Сити сотрудники Росгвардии, охранявшие криминального авторитета, подстрелили сотрудников полиции, охранявших ресторан другого криминального авторитета. Стрелявшие скрылись на автомобиле Майбах. При этом, один из сотрудников потерял пистолет.
Это все, что вам надо знать о проведённой реформе полиции!
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Москва центр коррупции. Спрут короче. Икрам Мухаметзянов сказал.
0
1
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Главный лось Деда мороза01 января 2018, 14:44
Так,всем лосям явится завтра на перепись,кто не придет отстреляем,чтоб на было не учтенных
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Горожанин01 января 2018, 15:03
В ответ на комментарий пользователя
Так,всем лосям явится завтра на перепись,кто не придет отстреляем,чтоб на было не учтенных
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''..стоб на было не учтенных ''. Не лось.ты.. Ты олень! :-D
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Горожансто01 января 2018, 16:58
Занятий у власти нет больше , зверей считать
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Горожанин01 января 2018, 17:28
В ответ на комментарий пользователя
Занятий у власти нет больше , зверей считать
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Если бы у вас были миллиарды на счету думаю вы тоже бы х.занимались. :-D
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Горожанин01 января 2018, 17:56
Бобров,ондат,зверки....их тоже надо наверное в потомствах как то определить!может даже тех же сусликов.мухаметзянов икрам.
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