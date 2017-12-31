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20:27, 31.12.201719
В Татарстане двое рыбаков заживо сгорели во время рыбалки
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12:43, 31.12.2017
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12:00, 31.12.201712
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11:22, 31.12.201732
В Казани сняли на видео, как темнокожий Дед Мороз поет песню о любви на татарском
10:12, 31.12.201723
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09:43, 31.12.201758
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09:03, 31.12.20174
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10:24, 30.12.201713
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09:53, 30.12.201730
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21:20, 29.12.20176
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17:26, 29.12.201744
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Новогодний пазл от ProKazan.ru: собери театральное представление из парка

Новогодний пазл от ProKazan.ru: собери театральное представление из парка
16+
Фото: Парки и скверы Татарстана
Предлагаем вам собрать кадр из театрального представления в Горкинско-Ометьевском лесу. Напишите в комментариях, как много времени у вас занял наш пазл

Ольга Плешкова, 01.01.2018, 10:00
Тэги: Пазлы
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Комментарии

Горожанин01 января 2018, 11:38
Сдаётся мне, что год рыжей собаки станет таки годом собаки бешеной...
0
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Горожанин01 января 2018, 13:11
Алкаши вонючие
2
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Горожанин01 января 2018, 13:48
В ответ на комментарий пользователя
Алкаши вонючие
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вор ибаный
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1
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Горожанин01 января 2018, 13:51
Сами свое го*** собирайте,дебилы б***
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Горожанин01 января 2018, 14:06
В ответ на комментарий пользователя
Алкаши вонючие
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Уроды
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Горожанин01 января 2018, 15:38
ненавижу воров. утин вор
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