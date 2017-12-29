Казань за неделю: взрыв на руднике, приезд Собчак и нововведения в казанских парках

Портал ProKazan.ru публикует самые важные новости прошедшей недели

Взрыв в Камско-Устьинском гипсовом руднике: погибли два человека

25 декабря на территории предприятия по добыче гипса «Фоника-Гипс» в Камско-Устьинском районе произошел взрыв, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ. ЧП произошло в пять часов утра.

- В 3.45 рабочие на автомобиле типа «Крот» занимались закладкой взрывчатки. Около 5.05 автомобиль направился на поверхность, самопроизвольный взрыв произошел в пяти метрах от входа в шахту, - сообщили в МЧС.

В Казани памятник Вахитову, расположенный на холме, перенесут

В Казани памятник Муллануру Вахитову, расположенный на холме около финансового института, перенесут из-за строительства торгового центра на улице Бутлерова. Об этом сообщил мэр Казани в ходе ежегодной встречи с журналистами.

- На время стройки памятник, естественно, надо будет убрать. Мы посоветуемся, куда его перенести. Это нормальная практика, - подчеркнул мэр.

В Татарстане волонтер, провалившись в колодец, нашла пропавшего мальчика

В Татарстане в поселке Черемшан 30-летняя волонтер во время поисков пропавшего 10-летнего мальчика сумела его найти, провалившись в тот же колодец, что и ребенок.

Мальчик пропал вечером 24 декабря, сразу же начались поиски с участием волонтеров. Спустя час ребенка нашли на окраине поселка в канализационном колодце трёхметровой глубины.

Новый парк, зона для фанатов и благоустроенные леса: Фишман о планах на 2018 год

В этом году часть общественных зон просто продолжили совершенствовать, но также были парки, обновления в которых впервые продемонстрировали горожанам. За год в республике появилось 68 новых объектов в 45 районах республики. На эти работы потратили 3,3 миллиарда рублей, при чем из них 1,8 миллион рублей — из бюджета Татарстана, остальные деньги — из федерального бюджета и вложения привлеченных инвесторов.

Резиночки, уборка и дисциплина. Как казанский отец-одиночка справляется с тремя дочками

Отец трех дочек Вадим Суховилов скромно сидит в углу, пока его дети восторженно смотрят на Деда Мороза со Снегурочкой. Три девочки - Вероника, Милана и Вика (двух, четырех и пяти лет соответственно) принимают поздравления полицейского Деда Мороза - в этом году семью с подарками посетили из республиканского МВД.

Собчак в Казани: нужно больше свободы для Татарстана

Кандидат в президенты России Ксения Собчак прилетела в Казань, где высказала ряд оценок ситуации в Татарстане, сообщает корреспондент ProKazan.ru.

- Нужно больше федерализма, больше свободы для разных регионов, больше свободы для Татарстана. Для того, чтобы из Москвы вам не нужно было говорить, нужно вам изучать татарский или не нужно. Это решение должно приниматься на местном уровне, - заявила Собчак.