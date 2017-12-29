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Казань за неделю: взрыв на руднике, приезд Собчак и нововведения в казанских парках
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В Казани в лесопарке "Лебяжье" открылась первая освещенная лыжная трасса
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Смертельное ДТП в Башкирии: двое жителей Татарстана погибли от столкновения с грузовиком
13:59, сегодня6
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В новогоднюю ночь в казанских парках устроят "охоту" за любителями запускать салюты
13:40, сегодня14
Стало известно, какой фильм в 2017 году собрал больше всего денег в казанских кинотеатрах
12:02, сегодня8
Под новый год в Казани на улице Тукая сгорело заброшенное здание
12:00, сегодня9
Акустический вопрос: почему в некоторых помещениях Казани ничего не слышно
Ильсур Метшин поздравил казанцев и пообещал в новом году засыпать самосыровскую свалку
11:22, сегодня29
В Казани сняли на видео, как темнокожий Дед Мороз поет песню о любви на татарском
10:12, сегодня25
В новогоднюю ночь казанцев ждут мокрый снег и гололед
09:03, сегодня2
Блог читателей ProKazan.ru: Что лучше - купить готовую шубу или сшить ее на заказ
Казанцы поддержали переход рубина в частную собственность
20:30, 30.12.201723
Круизная компания задолжала более 2 миллионов рублей своим работникам
19:57, 30.12.20177
Волейболистки «Динамо-Казань» сняли «дикую» пародию на трек Фараона
19:11, 30.12.201721
Как добыть криптовалюту и заработать на биткойне в Казани
В Тукаевском районе расследуют причину самоубийства школьника
18:39, 30.12.201719
Верховный суд признал законным недопуск Навального на выборы
17:54, 30.12.201750
В Петербурге осудили трех жителей Татарстана за бандитизм
17:14, 30.12.201713
Двое татарстанцев погибли в страшном ДТП в Башкирии
16:00, 30.12.201717
Казань вошла в тройку городов Приволжья с самым дорогим общественным транспортом
15:35, 30.12.201736
В 2017 году в Татарстане капитально отремонтировали 982 дома
15:05, 30.12.201711
Путин разрешил регионам запрещать платные парковки у соцобъектов
12:59, 30.12.201728
Элвин Грей и Стас Барецкий подрались в казанском баре
11:36, 30.12.201735
Роспотребнадзор рассказал татарстанцам, как правильно выбрать продукты на новогодний стол
11:19, 30.12.20174
В Казани открылась «горячая» линия по «путинским» выплатам за первого ребенка
10:24, 30.12.201713
В Казани к 2020 году построят гигантский развлекательный центр
09:53, 30.12.201727
Сегодня в Казани ожидается мокрый снег и туман
06:50, 30.12.20171
Двенадцать авиарейсов из Казани были задержаны из-за тумана
21:20, 29.12.20176
За пару дней до Нового года: что купить родным, если вы еще не успели подготовить подарок
20:07, 29.12.20178
"Сибирь" разгромила "Ак Барс"
18:50, 29.12.201714
«А нам говорили, что будет парк»: горожане высказались о застройке Казанки на Амирхана
17:26, 29.12.201742
В Татарстане планируют построить 27 сельских домов культуры за 260 млн рублей
16:44, 29.12.201718
Полиция Казани разыскивает водителя, который сбил пенсионера и скрылся
16:07, 29.12.201710
В Казани сегодня под песни хора школы Игоря Крутого откроется центральная елка
16:04, 29.12.20179
В Казани на пересечении улиц Беломорская - Серафимовича появился "сенсорный" светофор
15:53, 29.12.20177
В центре Казани на митинг выйдут охотники с собаками
15:44, 29.12.201733
СМИ: в России в 2017 году рекордно выросла продолжительность жизни
15:38, 29.12.201728
Подборка: развлечения на новогодних каникулах в Казани
14:54, 29.12.2017
Завтра в Казани ожидается небольшой снег и +1 градус
14:41, 29.12.20174
Помощник президента РТ Фишман ответила на критику ректора КФУ
14:18, 29.12.201742
На улице Павлюхина разрешили строительство нового ТЦ, который будет больше "Меги"
14:15, 29.12.201731
Глава Минфина назвал рубль лучшей валютой для хранения сбережений
13:27, 29.12.201733
В Татарстане осудили участников лениногорской «Братвы» на 165 лет колонии строго режима
12:58, 29.12.201719
Итоги 2017: чем запомнился казанцам прошедший год
12:30, 29.12.20172
Новый год в Казани: «Карнавальная ночь», рождественские ярмарки и уличный театр в парках
11:51, 29.12.20178
Как «неправильные бабушки» из Казани готовятся к Чемпионату мира по футболу 2018 года
11:50, 29.12.20176
Поздравление управляющего отделением "Банк Татарстан" ПАО Сбербанк
11:31, 29.12.201710
В Казани перенесли официальную штрафстоянку с улицы Спартаковская
11:29, 29.12.201711
В Арске загорелась центральная елка
11:16, 29.12.20179
У кого заказывать строительство домов в Казани?
11:00, 29.12.2017
В аэропорту Казани вынужденно сели три самолета‍
10:53, 29.12.20177
Татарстан получит более 1 млрд рублей на лекарства для льготников
10:09, 29.12.201714
В Казани предлагают сдать новогодние елки на корм козам
09:42, 29.12.201714
В Казани родители назвали своих детей Аристарх и Евсей
09:19, 29.12.201733
Путин подписал закон о повышении МРОТ до прожиточного минимума
09:00, 29.12.201743
Смертельное ДТП в РТ: "Лада" столкнулась с "легковушкой" и превратилась в груду металла
08:40, 29.12.201711
Правительство России выделит Татарстану 1,5 млрд рублей на безопасные дороги
08:17, 29.12.201730
Сегодня в Казани ожидается небольшой снег и +1 градус
06:18, 29.12.20174
Собчак в Казани удивилась нарушениям законов, посетила исполком и припомнила Путину Чечню
21:48, 28.12.201770
На ЧМ-2018 болельщики смогут прилететь на матчи России за 5 рублей
20:23, 28.12.201715
"Гаишники для нас — никто! Есть ФСБ". В Казани водителя скрутили из-за спора о парковке
19:55, 28.12.201783
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
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13:43, 17.03.2017

Казань за неделю: взрыв на руднике, приезд Собчак и нововведения в казанских парках

Казань за неделю: взрыв на руднике, приезд Собчак и нововведения в казанских парках
16+
Портал ProKazan.ru публикует самые важные новости прошедшей недели

Взрыв в Камско-Устьинском гипсовом руднике: погибли два человека

25 декабря на территории предприятия по добыче гипса «Фоника-Гипс» в Камско-Устьинском районе произошел взрыв, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ. ЧП произошло в пять часов утра.

- В 3.45 рабочие на автомобиле типа «Крот» занимались закладкой взрывчатки. Около 5.05 автомобиль направился на поверхность, самопроизвольный взрыв произошел в пяти метрах от входа в шахту, - сообщили в МЧС.

В Казани памятник Вахитову, расположенный на холме, перенесут

В Казани памятник Муллануру Вахитову, расположенный на холме около финансового института, перенесут из-за строительства торгового центра на улице Бутлерова. Об этом сообщил мэр Казани в ходе ежегодной встречи с журналистами.

- На время стройки памятник, естественно, надо будет убрать. Мы посоветуемся, куда его перенести. Это нормальная практика, - подчеркнул мэр.

В Татарстане волонтер, провалившись в колодец, нашла пропавшего мальчика

В Татарстане в поселке Черемшан 30-летняя волонтер во время поисков пропавшего 10-летнего мальчика сумела его найти, провалившись в тот же колодец, что и ребенок.

Мальчик пропал вечером 24 декабря, сразу же начались поиски с участием волонтеров. Спустя час ребенка нашли на окраине поселка в канализационном колодце трёхметровой глубины.

Новый парк, зона для фанатов и благоустроенные леса: Фишман о планах на 2018 год

В этом году часть общественных зон просто продолжили совершенствовать, но также были парки, обновления в которых впервые продемонстрировали горожанам. За год в республике появилось 68 новых объектов в 45 районах республики. На эти работы потратили 3,3 миллиарда рублей, при чем из них 1,8 миллион рублей — из бюджета Татарстана, остальные деньги —  из федерального бюджета и вложения привлеченных инвесторов. 

Резиночки, уборка и дисциплина. Как казанский отец-одиночка справляется с тремя дочками

Отец трех дочек Вадим Суховилов скромно сидит в углу, пока его дети восторженно смотрят на Деда Мороза со Снегурочкой. Три девочки - Вероника, Милана и Вика (двух, четырех и пяти лет соответственно) принимают поздравления полицейского Деда Мороза - в этом году семью с подарками посетили из республиканского МВД.

Собчак в Казани: нужно больше свободы для Татарстана

Кандидат в президенты России Ксения Собчак прилетела в Казань, где высказала ряд оценок ситуации в Татарстане, сообщает корреспондент ProKazan.ru.

- Нужно больше федерализма, больше свободы для разных регионов, больше свободы для Татарстана. Для того, чтобы из Москвы вам не нужно было говорить, нужно вам изучать татарский или не нужно. Это решение должно приниматься на местном уровне, - заявила Собчак.

Рамиль Бикмуллин, 31.12.2017, 16:08
Тэги: Новости дня
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Комментарии

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