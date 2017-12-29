Стало известно, какой фильм в 2017 году собрал больше всего денег в казанских кинотеатрах

Самым кассовым фильмом 2017 года в Казани стала шестая часть "Пиратов Карибского моря". Приключенческий фильм с Джонни Депом в главной роли "заработал" на казанцах 27,6 миллионов рублей, сообщает портал Kazancat.ru.

Фильм об очередных приключениях Джека Воробья посмотрели 120 тысяч человек в Казани и еще 86 тысяч в других городах республики. К слову, в целом по Татарстану "Пираты" собрали более 45 миллионов рублей.

В десятке кассовых фильмов также "Форсаж-8", "Стражи Галактики - 2", "Босс-молокосос", "Оно" и другие. Среди лидеров и два российских фильма - "Последний богатырь" и "Викинг".

Топ-10 сaмых кaссовых фильмов в Кaзани

1. Пираты Карибского моря: мертвецы не рассказывают сказки — 27, 6 млн рублей

2. Форсаж 8 — 23,5 млн рублей

3. Последний богатырь — 21,9 млн рублей

4. Гадкий я 3 — 21,5 млн рублей

5. Босс-молокосос — 21,1 млн рублей

6. Стражи галактики 2 — 18,1 млн рублей

7. Викинг — 17,9 млн рублей

8. Оно — 15,8 млн рублей

9. Тор: Рагнарек — 15,3 млн рублей

10. Зверопой — 13,4 млн рублей