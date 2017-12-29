Стало известно, какой фильм в 2017 году собрал больше всего денег в казанских кинотеатрах

Самым кассовым фильмом 2017 года в Казани стала шестая часть "Пиратов Карибского моря". Приключенческий фильм с Джонни Депом в главной роли "заработал" на казанцах 27,6 миллионов рублей, сообщает портал Kazancat.ru.
Фильм об очередных приключениях Джека Воробья посмотрели 120 тысяч человек в Казани и еще 86 тысяч в других городах республики. К слову, в целом по Татарстану "Пираты" собрали более 45 миллионов рублей.
В десятке кассовых фильмов также "Форсаж-8", "Стражи Галактики - 2", "Босс-молокосос", "Оно" и другие. Среди лидеров и два российских фильма - "Последний богатырь" и "Викинг".
Топ-10 сaмых кaссовых фильмов в Кaзани
1. Пираты Карибского моря: мертвецы не рассказывают сказки — 27, 6 млн рублей
2. Форсаж 8 — 23,5 млн рублей
3. Последний богатырь — 21,9 млн рублей
4. Гадкий я 3 — 21,5 млн рублей
5. Босс-молокосос — 21,1 млн рублей
6. Стражи галактики 2 — 18,1 млн рублей
7. Викинг — 17,9 млн рублей
8. Оно — 15,8 млн рублей
9. Тор: Рагнарек — 15,3 млн рублей
10. Зверопой — 13,4 млн рублей