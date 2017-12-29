Верховный суд признал законным недопуск Навального на выборы

Ранее ЦИК отказался зарегистрировать политика в качестве кандидата в президенты России

Верховный суд РФ отклонил жалобу политика Алексея Навального на отказ Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в регистрации инициативной группы для самовыдвижения кандидатом в президенты. Об этом сообщают «Известия».

По словам представителя ЦИК Сергея Сахарова, отказ Навальному был дан из-за того, что тот имеет судимость за тяжкое преступление. По мнению Сахарова, политик не имеет права участвовать в выборах до снятия или погашения судимости.

Сам Алексей Навальный настаивает на праве выдвигать свою кандидатуру в президенты и ссылается на 32 статью Конституции РФ, которая гласит, что избираться не могут только недееспособные граждане и те, кто находится в местах лишения свободы по приговору суда.

Кроме того, Навальному удалось обжаловать приговор по делу «Кировлеса» в Европейском суде по правам человека. Однако в России решение ЕСПЧ не было исполнено и судимость с политика не сняли.

После отказа в регистрации Навальный призвал бойкотировать предстоящие выборы президента России, а также заявил о намерении провести 28 января 2018 года всероссийскую акцию протеста в поддержку «забастовки избирателей».