Двенадцать авиарейсов из Казани были задержаны из-за тумана

Двенадцать самолетов разных авиакомпаний были задержаны в Казани из-за тумана, сообщил руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по Татарстану Андрей Родыгин, передает ТАСС.

Кроме того, семь самолетов, летевших в столицу республики, ушли на запасные аэродромы.

- От диспетчера производственно-диспетчерской службы международного аэропорта Казань поступило сообщение о том, что происходит задержка 12 рейсов из города из-за тумана, - говорится в сообщении.

Вылета в аэропорту ждут порядка 860 пассажиров. Авиакомпании предоставляют своим клиентам воду и питание.

На 16:00 были задержаны рейсы из Казани в Пензу и Самару "Оренбургских авиалиний", в Ашхабад - "Туркменских авиалиний", два рейса "Аэрофлота" в Шереметьево и один во Внуково, два рейса авиакомпании S7 в Домодедово, авиакомпании "ЮТейр" во Внуково, "ЮВТ Аэро" в Краснодар, "Узбекских авиалиний" в Фергану, авиакомпании "Азураир" в Анталью.

По состоянию на 14:40, из аэропорта Казани перенаправлены на запасные аэродромы семь самолетов, из них три - в Нижний Новгород, по одному - в Москву, Уфу, Ульяновск и Самару.

По данным Гидрометцентра Татарстана, ночью и днем 29 и 30 декабря местами на территории республики и города ожидается туман.