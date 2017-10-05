В Казани сегодня под песни хора школы Игоря Крутого откроется центральная елка

В Казани сегодня зажжет свои огни центральная городская елка, расположенная на площади Тысячелетия. В связи с этим для горожан подготовили праздничную программу — выступление снеговиков-аниматоров, салют, вокальные номера, сообщается на официальном портале мэрии города.

Мероприятие начнется в 17:00 на площадке у центрального стадиона. Перед казанцами выступит детский хор школы Игоря Крутого, театр танца «Шарм», ансамбль «Ворожея», «ЗуЛяйЛя», Матвей Козин и Мария Семенова.

После этого будут подведены итоги конкурса «Народный Дед Мороз», победитель которого получит приз в 100 тыс. рублей.

Кульминация праздника запланирована на 18:00 — елка зажжет свой огни и прогремит салют. Затем праздничная программа продолжится.