На улице Павлюхина разрешили строительство нового ТЦ, который будет больше «Меги»

В Казани на улице Павлюхина построят торговый центр стоимостью 6 млрд рублей, разрешение на строительство от исполкома столицы РТ получила девелоперская компания UD Group. Строительство начнется в 2018 году, объект планируется сдать к 2020 году.

Общая площадь 5-этажного центра превысит 137 тыс. кв. метров, то есть он будет больше ТЦ "Мега". В нем появится зона развлечений с нестандартными решениями как для детей, так и для взрослых. .

Напомним, на двух нижних этажах расположится парковка, на третьем этаже будут торговые зоны и фуд-корт.

В планах также благоустроить территорию вокруг ТЦ — разбить две пешеходные зоны с фонтанами, посадить деревья.

Отмечается, что стройку планируется закончить уже к 2020 году.