Помощник президента РТ Фишман ответила на критику ректора КФУ

Помощник президента Татарстана Наталия Фишман ответила ректору КФУ Ильшату Гафурову, который накануне переадресовал ей вопрос по поводу ситуации вокруг сквера за университетской библиотекой.

- Большой привет Господину Любителю честности и открытости, - написала Фишман.

Кроме того, она прикрепила к посту скриншот с сайта КФУ.

- На следующий день после утверждения проекта благоустройства общественностью… ограждение будет демонтировано, - написано на сайте.

Сама же Фишман утверждает, что проект реализуется не из-за нехватки денег, а из-за того, что КФУ не убрал парковку.

Публикация от Natalia Fishman (@nataliafishman) Дек 29, 2017 at 12:19 PST

Напомним, накануне на итоговой пресс-конференции с журналистами ректор КФУ Ильшат Гафуров ответил на вопрос по поводу благоустройства сквера университета.

- Это вопрос к Наталии Фишман, ее честности и открытости. Нельзя сваливать все, что ты не успеваешь, на головы других, - заявил Гафуров. - За эти вещи она несет ответственность. Она сказала: «Как хотите, так и делайте». Мы закончили свою часть работы. Там не наша территория. Лесенка принадлежит не университету, и вуз не может тратить ресурсы на нецелевые вещи.