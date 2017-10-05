Как «неправильные бабушки» из Казани готовятся к Чемпионату мира по футболу 2018 года

ProKazan.ru пообщался с казанскими «серебряными» волонтерами

Ни одно масштабное спортивное событие не может обойтись без помощи волонтеров. Вот и сейчас, в преддверии Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, полным ходом идет отбор добровольцев для проведения соревнований.

У многих из нас слово «волонтер» ассоциируется в первую очередь со студентами и активной молодежью. Тем не менее, волонтерскому движению покорны все возрасты.

ProKazan.ru пообщался с так называемыми «серебряными» волонтерами и узнал, что мотивирует людей почтенного возраста становиться добровольцами.

«Серебряными» волонтерами называют добровольцев в возрасте от 55 лет и старше.

«Мне нужно двигаться, развиваться, совершенствоваться»

Наиле Ибрагимовой 78 лет и она уже прабабушка, которая воспитывает правнуков, а все остальное время посвящает добровольчеству.

К волонтерскому движению Наиля присоединилась в 2012 году. Первым опытом стала Универсиада, после которой друг за другом последовали еще около 10 соревнований. На всех мероприятиях Наиля Ибрагимова, как и другие «серебряные» волонтеры, работала со зрителями. А на прошедшем Кубке конфедераций она консультировала желающих купить билеты на матчи.

На предстоящий Чемпионат мира по футболу волонтер тоже подала заявку на участие и с нетерпением ждет результатов отбора. В случае одобрения кандидатуры работать придется около двух месяцев.



Фото: из архива Наили Биктимировой

Плюсами волонтерства Наиля Ибрагимова называет нахождение в центре событий мирового масштаба и общение с молодежью:

– Поначалу ребята удивлялись, увидев меня среди волонтеров. А сейчас, можно сказать, я стала «своей». Они даже обращаются не по и имени-отчеству, а просто по имени – Наиля, на западный манер. Мы с ними дружим, многие есть у меня в друзьях во «ВКонтакте».

Несмотря на почтенный возраст, Наиля Ибрагимова отмечает, что не устает. В молодости она занималась греблей и слаломом, поэтому привыкла быть всегда в движении. Внуки и правнуки к увлечению своей бабушки относятся спокойно.

– Родственники понимают, что я другой жизни вести не могу. Мне обязательно нужно что-то делать, двигаться, развиваться, совершенствоваться, – объясняет женщина.

Стоит отметить, что Наиля Ибрагимова большое внимание уделяет и благотворительности. Именно ее она называет «настоящим призванием волонтера».

«Я неправильная бабушка»

Тамара Михеева по образованию инженер-конструктор и психолог. Сейчас ей 63 года, она работает в детском клубе и является активистом своего района. Местных пенсионеров Тамара приобщает к волонтерскому движению, а также участвует вместе с ними в спортивных соревнованиях.

– Я по жизни активист: хожу в бассейн, на лыжах катаюсь, занимаюсь скандинавской ходьбой. Я не могу без людей и общения, – рассказывает женщина.

Свою волонтерскую деятельность Тамара начала еще до Универсиады — на чемпионате по аэробике. С тех пор не пропускает ни одного местного спортивного мероприятия, а также ездит на международные и всероссийские соревнования.



Фото: из архива Наили Биктимировой

Самой запоминающейся для Татьяны стала зимняя Олимпиада в Сочи. Там она познакомилась с множеством людей, в том числе с «серебряными» волонтерами из Америки.

– Я уже представить не могу, как это: олимпиада без меня, а я без олимпиады.

У Татьяны трое детей и двое внуков. Родственники жалуются, что ее сложно застать дома, и даже в шутку называют «неправильной бабушкой».

– Может я бабушка неправильная, но расстаться с волонтерством уже не могу. Я от молодых получаю такую энергию — не передать словам.

«Важно, что мы молодые душой»

Наиля Биктимирова является координатором движения «серебряных» волонтеров в Казани. Сама она увлеклась добровольчеством еще в 2012 году, когда готовилась к Универсиаде. Сейчас Наиле 61 год , за ее плечами уже более 100 мероприятий и две заполненные волонтерские книжки.

– В молодости я во всех мероприятиях участвовала, была секретарем комитета комсомола. Я люблю людей и всегда нахожу с ними общий язык. Сейчас я часто выступаю в пенсионном фонде, приглашаю к нам в «Серебряный союз» новых людей.

По словам Наили, Казань стала вторым городом после Санкт-Петербурга, где зародилось «серебряное» волонтерство. Сначала волонтеров преклонного возраста было всего пять человек, сейчас же активистов около 30.



Фото: из архива Наили Биктимировой

– Бывает, звонят люди, которые хотели бы стать волонтерами и сразу задают вопрос «А что я с этого буду иметь?». Ну что я могу на это ответить? Приглашаю попробовать, посмотреть. Деньги я не могу предложить, но волонтерство их и не подразумевает. Здесь важен моральный аспект, важно, что мы остаемся молодыми душой и даже болеем реже, – рассказывает Наиля.

Кстати, каждую неделю волонтеры проводят встречи в Центре развития добровольчества РТ на Тукая,58, куда приглашают всех желающих.