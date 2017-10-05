Наверх
«А нам говорили, что будет парк»: горожане высказались о застройке Казанки на Амирхана
17:26, сегодня3
В Татарстане планируют построить 27 сельских домов культуры за 260 млн рублей
16:44, сегодня2
Полиция Казани разыскивает водителя, который сбил пенсионера и скрылся
16:07, сегодня3
В Казани сегодня под песни хора школы Игоря Крутого откроется центральная елка
16:04, сегодня4
Блог читателей ProKazan.ru: Что лучше - купить готовую шубу или сшить ее на заказ
В Казани на пересечении улиц Беломорская - Серафимовича появился "сенсорный" светофор
15:53, сегодня3
В центре Казани на митинг выйдут охотники с собаками
15:44, сегодня11
СМИ: в России в 2017 году рекордно выросла продолжительность жизни
15:38, сегодня15
Как добыть криптовалюту и заработать на биткойне в Казани
Подборка: развлечения на новогодних каникулах в Казани
14:54, сегодня
Завтра в Казани ожидается небольшой снег и +1 градус
14:41, сегодня3
Помощник президента РТ Фишман ответила на критику ректора КФУ
14:18, сегодня16
Можно ли казанцам покупать автомобиль у "серого" дилера
На улице Павлюхина разрешили строительство нового ТЦ, который будет больше "Меги"
14:15, сегодня23
Глава Минфина назвал рубль лучшей валютой для хранения сбережений
13:27, сегодня27
В Татарстане осудили участников лениногорской «Братвы» на 165 лет колонии строго режима
12:58, сегодня12
Как защититься от ненастоящего Деда Мороза
Итоги 2017: чем запомнился казанцам прошедший год
12:30, сегодня1
Новый год в Казани: «Карнавальная ночь», рождественские ярмарки и уличный театр в парках
11:51, сегодня4
Как «неправильные бабушки» из Казани готовятся к Чемпионату мира по футболу 2018 года
11:50, сегодня4
Поздравление управляющего отделением "Банк Татарстан" ПАО Сбербанк
11:31, сегодня9
В Казани перенесли официальную штрафстоянку с улицы Спартаковская
11:29, сегодня10
В Арске загорелась центральная елка
11:16, сегодня8
В аэропорту Казани вынужденно сели три самолета‍
10:53, сегодня6
Татарстан получит более 1 млрд рублей на лекарства для льготников
10:09, сегодня8
В Казани предлагают сдать новогодние елки на корм козам
09:42, сегодня11
В Казани родители назвали своих детей Аристарх и Евсей
09:19, сегодня27
Путин подписал закон о повышении МРОТ до прожиточного минимума
09:00, сегодня38
Смертельное ДТП в РТ: "Лада" столкнулась с "легковушкой" и превратилась в груду металла
08:40, сегодня11
Правительство России выделит Татарстану 1,5 млрд рублей на безопасные дороги
08:17, сегодня24
Сегодня в Казани ожидается небольшой снег и +1 градус
06:18, сегодня4
Собчак в Казани удивилась нарушениям законов, посетила исполком и припомнила Путину Чечню
21:48, 28.12.201762
На ЧМ-2018 болельщики смогут прилететь на матчи России за 5 рублей
20:23, 28.12.201714
"Гаишники для нас — никто! Есть ФСБ". В Казани водителя скрутили из-за спора о парковке
19:55, 28.12.201774
В Казани прокуратура потребовала убрать шлагбаумы в шести дворах
18:09, 28.12.201736
В Казань прилетели девять гамадрилов из Германии‍
17:57, 28.12.201734
Минфин запретит покупку алкоголя онлайн за наличные‍
17:39, 28.12.20176
Активиста из Казани задержали на Красной площади с иконой для Путина
17:10, 28.12.201721
В Казани возбудили дело на умственно отсталого, написавшего о сексе 11-летней девочке
16:41, 28.12.201720
В Татарстане на стройке бетонная плита насмерть раздавила двоих рабочих
16:32, 28.12.201712
Собчак неожиданно отправилась в исполком Казани, чтобы согласовать пикет
16:22, 28.12.201730
В центре Казани двое в медицинских масках похитили платежный терминал за 170 тысяч рублей
15:59, 28.12.201714
Завтра в Казани ожидается +1 градус
15:52, 28.12.20174
«Ростелеком» запускает услугу аренды антивирусных продуктов ESET
15:43, 28.12.20173
Власти Казани планируют потратить более 5 млрд рублей на развитие культуры
15:37, 28.12.201726
Опции на тарифах «Включайся!» – бесплатно и бессрочно
15:28, 28.12.20175
В Казани два подростка, угрожая игрушечным пистолетом, попытались ограбить мальчика
15:27, 28.12.201715
Сбербанк украсил центр Казани к Новому году
15:03, 28.12.201716
Спикер Госсовета РТ: «Политически спланированного нажима на республику я не вижу»
14:53, 28.12.201728
У жителей Казани из-за завышенных счетов за оплату ЖКХ похитили свыше 50 млн рублей
14:29, 28.12.201764
Собчак в Казани: нужно больше свободы для Татарстана
13:59, 28.12.201774
В казанском парке «Черное озеро» закрыли каток
13:57, 28.12.201720
Челнинский активист: «Позвонила Собчак и позвала на открытие штаба». Навальный в шоке
13:05, 28.12.201717
СМИ: Центробанк не будет сдерживать инфляцию в 2018 году
12:57, 28.12.201718
В Казани нашли повешенным на турнике школьника
12:18, 28.12.201725
Казанские музыканты запустили всероссийский челлендж к ЧМ по футболу
12:00, 28.12.201712
Соцсети: в Казани ехавший задним ходом вагон разнес стоявший на остановке трамвай
11:59, 28.12.201723
«Падают у банков и аптек». За неделю две сотни казанцев получили травмы из-за гололеда
11:47, 28.12.201727
В Казани придумали отель, который не нужно строить
11:41, 28.12.201720
Сложно ли будет казанцам дозвониться в новогоднюю ночь?
11:23, 28.12.20174
На Ямашева водитель «БМВ» сбил сразу двух женщин
11:13, 28.12.201717
Девушка, ограбленная в съемной квартире на Чистопольской, обвинила парня в надругательстве
11:12, 28.12.201716
В Челнах бизнесмен пожаловался на подаренный Bentley: за замену масла просят 200 тыс руб
10:29, 28.12.201740
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017
Родители делятся самыми жуткими высказываниями своих детей
13:43, 17.03.2017

Как «неправильные бабушки» из Казани готовятся к Чемпионату мира по футболу 2018 года

Как «неправильные бабушки» из Казани готовятся к Чемпионату мира по футболу 2018 года
16+
Фото: Виктория Абдуллина
ProKazan.ru пообщался с казанскими «серебряными» волонтерами

Ни одно масштабное спортивное событие не может обойтись без помощи волонтеров. Вот и сейчас, в преддверии Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, полным ходом идет отбор добровольцев для проведения соревнований.

У многих из нас слово «волонтер» ассоциируется в первую очередь со студентами и активной молодежью. Тем не менее, волонтерскому движению покорны все возрасты.

ProKazan.ru пообщался с так называемыми «серебряными» волонтерами и узнал, что мотивирует людей почтенного возраста становиться добровольцами. 

«Серебряными» волонтерами называют добровольцев в возрасте от 55 лет и старше.

«Мне нужно двигаться, развиваться, совершенствоваться»

Наиле Ибрагимовой 78 лет и она уже прабабушка, которая воспитывает правнуков, а все остальное время посвящает добровольчеству.

К волонтерскому движению Наиля присоединилась в 2012 году. Первым опытом стала Универсиада, после которой друг за другом последовали еще около 10 соревнований. На всех мероприятиях Наиля Ибрагимова, как и другие «серебряные» волонтеры, работала со зрителями. А на прошедшем Кубке конфедераций она консультировала желающих купить билеты на матчи.

На предстоящий Чемпионат мира по футболу волонтер тоже подала заявку на участие и с нетерпением ждет результатов отбора. В случае одобрения кандидатуры работать придется около двух месяцев.


Фото: из архива Наили Биктимировой

Плюсами волонтерства Наиля Ибрагимова называет нахождение в центре событий мирового масштаба и общение с молодежью:

– Поначалу ребята удивлялись, увидев меня среди волонтеров. А сейчас, можно сказать, я стала «своей». Они даже обращаются не по и имени-отчеству, а просто по имени – Наиля, на западный манер. Мы с ними дружим, многие есть у меня в друзьях во «ВКонтакте».

Несмотря на почтенный возраст, Наиля Ибрагимова отмечает, что не устает. В молодости она занималась греблей и слаломом, поэтому привыкла быть всегда в движении. Внуки и правнуки к увлечению своей бабушки относятся спокойно.

– Родственники понимают, что я другой жизни вести не могу. Мне обязательно нужно что-то делать, двигаться, развиваться, совершенствоваться, – объясняет женщина.

Стоит отметить, что Наиля Ибрагимова большое внимание уделяет и благотворительности. Именно ее она называет «настоящим призванием волонтера». 

«Я неправильная бабушка»

Тамара Михеева по образованию инженер-конструктор и психолог. Сейчас ей 63 года, она работает в детском клубе и является активистом своего района. Местных пенсионеров Тамара приобщает к волонтерскому движению, а также участвует вместе с ними в спортивных соревнованиях.

– Я по жизни активист: хожу в бассейн, на лыжах катаюсь, занимаюсь скандинавской ходьбой. Я не могу без людей и общения, – рассказывает женщина.

Свою волонтерскую деятельность Тамара начала еще до Универсиады — на  чемпионате по аэробике. С тех пор не пропускает ни одного местного спортивного мероприятия, а также ездит на международные и всероссийские соревнования.


Фото: из архива Наили Биктимировой

Самой запоминающейся для Татьяны стала зимняя Олимпиада в Сочи. Там она познакомилась с множеством людей, в том числе с «серебряными» волонтерами из Америки.

– Я уже представить не могу, как это: олимпиада без меня, а я без олимпиады.

У  Татьяны трое детей и двое внуков. Родственники жалуются, что ее сложно застать дома, и даже в шутку называют «неправильной бабушкой».

– Может я бабушка неправильная, но расстаться с волонтерством уже не могу. Я от молодых получаю такую энергию — не передать словам. 

«Важно, что мы молодые душой»

Наиля Биктимирова является координатором движения «серебряных» волонтеров в Казани. Сама она увлеклась добровольчеством еще в 2012 году, когда готовилась к Универсиаде. Сейчас Наиле 61 год , за ее плечами уже более 100 мероприятий и две заполненные волонтерские книжки.

– В молодости я во всех мероприятиях участвовала, была секретарем комитета комсомола. Я люблю людей и всегда нахожу с ними общий язык. Сейчас я часто выступаю в пенсионном фонде, приглашаю к нам в «Серебряный союз» новых людей.

По словам Наили, Казань стала вторым городом после Санкт-Петербурга, где зародилось «серебряное» волонтерство. Сначала волонтеров преклонного возраста было всего пять человек, сейчас же активистов около 30. 


Фото: из архива Наили Биктимировой

– Бывает, звонят люди, которые хотели бы стать волонтерами и сразу задают вопрос «А что я с этого буду иметь?». Ну что я могу на это ответить? Приглашаю попробовать, посмотреть. Деньги я не могу предложить, но волонтерство их и не подразумевает. Здесь важен моральный аспект, важно, что мы остаемся молодыми душой и даже болеем реже, – рассказывает Наиля.

Кстати, каждую неделю волонтеры проводят встречи в Центре развития добровольчества РТ на Тукая,58, куда приглашают всех желающих.

Виктория Абдуллина, 29.12.2017, 11:50
Тэги: Казанцы, ЧМ по футболу 2018
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Шурале29 декабря 2017, 12:16
Подобное есть и БАРНАУЛЕ,Алтайский край,очень интересная иактивная работа Пенсионного Фонда...
0
2
Согласны с автором?
Горожанин29 декабря 2017, 12:26
Такие солидные волонтеры вызывают больше доверия и уважения, если честно. Язык не поворачивается их назвать "бабушками".
0
3
Согласны с автором?
Горожанин29 декабря 2017, 16:21
Начисления каждый день, снятие депозита в любое время, бонус за регистрацию http://sustemclicks.ru/public/820871374913319391
0
0
Согласны с автором?
игорь сидоров29 декабря 2017, 16:44
нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo --- http://u.yool.so/kachokdoma
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

«Рубин» переходит в частную собственность: это правильно?

До окончания голосования осталось:
Да, государственные деньги не должны уходить на содержание спортсменовНет, футбольный клуб - это национальное достояниеМне все равно
Голосов: 60
Голосовать
Голосов: 1
Голосовать
Голосов: 9
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879 62 89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru