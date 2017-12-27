В Казани возбудили дело на умственно отсталого, написавшего о сексе 11-летней девочке

В Казани Следственный комитет возбудил дело на 37-летнего умственно отсталого жителя города, который в октябре вел переписку "ВКонтакте" с намеком на сексуальные отношения с 11-летней девочкой. Об этом сообщил источник ProKazan.ru.

Предварительно, подозреваемый 25 октября зашел на страницу к девочке, после чего написал ей несколько сообщений, вступив в переписку.

- Он грубо описал ей процесс полового акта, пытаясь удовлетворить собственное сексуальное влечение, также угрожая сексуально надругаться над девочкой, - сообщили ProKazan.ru.

В итоге мать девочки обратилась в полицию, 26 декабря было возбуждено дело по статье "Насильственные действия сексуального характера". Подозреваемый был задержан, выяснилось, что он страдает умеренной умственной отсталостью.

Мужчину отпустили домой под обязательство о явке, продолжается расследование.