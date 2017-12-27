Собчак неожиданно отправилась в исполком Казани, чтобы согласовать пикет

Кандидат в президенты России Ксения Собчак неожиданно решила посетить исполком Казани, чтобы согласовать пикет, об этом сообщил корреспондент ProKazan.ru.

По словам представителей штаба, в исполкоме не согласовали размещение агитационной палатки и пикет на улице Баумана 31 декабря.

Собчак попыталась встретиться с главой исполкома Денисом Калинкиным, в итоге с ней встретился специалист исполкома, приняла документы на согласование пикета, а сама Собчак отправилась в Кремль.

Ответ на согласование пикета пообещали дать в течение двух дней.

Сейчас идет встреча Собчак в конференц-зале отеля "Мираж".