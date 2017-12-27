Спикер Госсовета РТ: «Политически спланированного нажима на республику я не вижу»

При этом он заметил отсутствие в Татарстане сильной политической оппозиции

Спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин не считает серию событий, которые произошли в Татарстане, таких как крах Татфондбанка, вопрос обязательного изучения татарского языка и непродление договора, целенаправленным давлением. Об этом он заявил на итоговой пресс-конференции в парламенте.

- Я не вижу, что это целенаправленное давление. Говоря о банковском кризисе, вы видите, что он случился по всей стране. Это говорит о том, что нет системного давления на субъект, - заявил он.

Мухаметшин также добавил, что остальные вопросы связаны с текущей жизнью.

- К нам более требовательно относились, чем к другим. Это очевидно, но какого-то политически спланированного нажима на республику я не вижу, - сказал Мухаметшин.

В ходе пресс-конференции спикер Госсовета затронул тему отсутствия в республике сильной политической оппозиции.

- Я всегда выступал за многопартийность. Оппозиция должна быть грамотной, оппозиция должна быть представлена в любом парламенте, - считает он.