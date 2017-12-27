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СМИ: в Совете Федерации предложили понизить градус водки

СМИ: в Совете Федерации предложили понизить градус водки
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Фото: архив ProKazan

В России предложили законодательно снизить минимальный градус водки до 37,5 процента. Поправки вступят в силу с 1 июля 2018 года. Об этом накануне сообщила газета «Известия».

Это снимет противоречие между законом и ГОСТом, считают авторы инициативы — члены Совета Федерации. Согласно закону «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта», водка — это напиток, который произведен на основе этилового спирта с крепостью 38–56 процентов.

- В описании особых свойств товара с наименованием места происхождения "Русская водка" сказано, что ее нижняя крепость составляет 37,5 процента, — отметил сенатор Сергей Рябухин и подчеркнул, что юридическую коллизию нужно разрешить с учетом этого факта.

Снижение крепости на законодательном уровне может привести к изменениям в ассортименте. Так, несколько лет назад нелегальные производители для экономии спирта делали водку крепостью в 37,5 градуса, напомнил глава Центра исследований федерального и регионального рынков Вадим Дробиз.

- При этом спрос на нее был колоссальный за счет необычного вкуса. Напиток был более мягким. Производители утверждали, что опьянение от спиртного было более долгоиграющим по сравнению с классическим вариантом водки, — отметил он.

Н. Вильданов, 27.12.2017, 19:19
Тэги: Здоровье
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Комментарии

герцог27 декабря 2017, 19:28
Нельзя-лопнут зубы
0
7
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Горожанин27 декабря 2017, 19:30
Менделеев проклятия нашлет, на этот Федеративный совет.
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1
24
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Горожанин27 декабря 2017, 19:36
Замёрзнет!!
0
13
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Димон27 декабря 2017, 19:39
Маразм крепчал. Дума в своем репертуаре.
1
21
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Горожанин27 декабря 2017, 19:53
И так нет там 40))
1
16
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Горожанин27 декабря 2017, 19:56
Да оставьте хоть здесь народу положеную рецептуру мать вашу. ХВАТИТ НАД НАРОДОМ ИЗДЕВАТЬСЯ.
0
18
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Димон27 декабря 2017, 20:22
Раствор коварен...!
0
3
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Горожанин27 декабря 2017, 20:42
ВЫ ВСЕ АЛКОГОЛИКИ и В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ АЛКАШИ СИДЯТ !
1
7
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Горожанин27 декабря 2017, 20:43
[***]
0
0
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читатель всего27 декабря 2017, 20:56
Еще профессор Преображенский говорил Борменталю, что водка должна быть 40 градусов, а меньше пусть пьют большевики.
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13
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Анвар27 декабря 2017, 21:34
В ответ на комментарий пользователя
Менделеев проклятия нашлет, на этот Федеративный совет.
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Причём тут Д.И. Менделеев?
8
1
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Горожанин27 декабря 2017, 22:00
Анвар неуч
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7
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***27 декабря 2017, 22:01
В ответ на комментарий пользователя
ВЫ ВСЕ АЛКОГОЛИКИ и В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ АЛКАШИ СИДЯТ !
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А последний то.абзац, как он там этот Дробиз говорит -''опьянение долгоиграющее ''.Вот млять, алкаш гурман.
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3
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Горожанин27 декабря 2017, 22:02
И так в магазине вся водка 35-37 градусов
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4
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***27 декабря 2017, 22:09
В ответ на комментарий пользователя
Причём тут Д.И. Менделеев?
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Ну вот давайте не будем ''лезть.глубоко.в 860 год.и вспоминать арабского.алхимика Переса, или виноделов с Прованса. У Д.И. Менделеева есть описание, в его теме ''О соединении воды и спирта '' Этого достаточно.
2
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Горожанин27 декабря 2017, 22:11
В ответ на комментарий пользователя
Анвар неуч
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Ну понятно.,кули. Как тебя зовут и где учился? Меня зовут Анас, я в горах.баранов пас.
2
4
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Горожанин27 декабря 2017, 22:50
В ответ на комментарий пользователя
ВЫ ВСЕ АЛКОГОЛИКИ и В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ АЛКАШИ СИДЯТ !
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Там сидят больные
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Дармидонт27 декабря 2017, 23:25
Количество членов в совфеде пускай понизят,слишком много там их сидит без дела...
0
2
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Анвар27 декабря 2017, 23:32
В ответ на комментарий пользователя
Анвар неуч
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Ошибаешься. Для всех сообщаю что Менделеев к водке не имеет никакого отношения.
3
1
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Анвар27 декабря 2017, 23:35
В ответ на комментарий пользователя
Анвар неуч
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https://
0
0
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Анвар27 декабря 2017, 23:37
В ответ на комментарий пользователя
Ну понятно.,кули. Как тебя зовут и где учился? Меня зовут Анас, я в горах.баранов пас.
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Слезь с печки валенок.
1
1
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Анвар27 декабря 2017, 23:44
В ответ на комментарий пользователя
Ну вот давайте не будем ''лезть.глубоко.в 860 год.и вспоминать арабского.алхимика Переса, или виноделов с Прованса. У Д.И. Менделеева есть описание, в его теме ''О соединении воды и спирта '' Этого достаточно.
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ru.m.wikipedia.org/wiki/Водка
1
1
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Горожанин28 декабря 2017, 00:40
Этот придурок и алкаш из СФ привык пить паленку в 37 градусов и пусть пьет дальше, а зачем навязывать всем.
0
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Горожанин28 декабря 2017, 00:51
Лучше бы в Совете Педерации разобрались , почему в бюджете на медицину 3% , на образование 3%, а на мвд, фсб, чиновников - 22% . А они отвлекают народ крепкостью водки и боярышника или другой глупостью.Путин сделал из Российского парламента мировое посмешище.
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Горожанин28 декабря 2017, 00:56
Этот клоун Рябухин полагает, что народ будет от новой водки на 2,5% трезвее.
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Горожанин28 декабря 2017, 01:00
Продавалась водка ,, Батальная,, в 50' , на вкус тяжеловатая, не понравилась.
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Горожанин28 декабря 2017, 01:38
Водаро а наоборот з компота и много изучать про фрукты плоды....и...соки..!мухаметзянов икрам.достойно градус аперитив ты ива чтоб не спиться!это семьнадцать ....!спасибоо
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