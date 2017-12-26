Роспотребнадзор РТ оштрафовал «Булгарпиво» за плесень в пиве

Роспотребнадзор Татарстана оштрафовал набережночелнинский пивоваренный завод «Булгарпиво» за плесень в пиве. Размер штрафа составил 300 тысяч рублей. Материалы дела размещены на сайте Арбитражного суда РТ.

Сообщается, что этим летом в ходе внеплановой проверки специалисты ведомства в магазине «Табыш» в светлом пиве «Немецкое» обнаружили превышение норматива по плесени и дрожжам (45 КОЕ/куб. см при норме 40 КОЕ/куб. см). В связи с этим было принято решение привлечь компанию к административной ответственности и назначить штраф.

Однако представители завода не согласились с постановлением и обратились в суд с новым заявлением, сообщив, что в адрес компании не поступило ни одной жалобы на качество продукции, а обнаружение плесени и дрожжи в пиве «Немецкое» - единичный случай.

Таким образом, суд, выслушав все доводы, принял решение снизить штраф вдвое — до 150 тыс рублей. Отметим, что компания пыталась дважды оспорить решение, но оба раза они были отклонены.