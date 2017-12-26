Произошла авария, на ее устра​нение понадобится около 3 часов

В Казани в микрорайоне Жилплощадка полностью отключилось электричество - в домах нет света, затруднено движение из-за отключения светофоров. Как сообщили порталу ProKazan.ru в "Сетевой компании", первые звонки от жителей стали поступать в 19.50.

- Произошла авария, на ее устранение понадобится около 3 часов, - добавили в компании.