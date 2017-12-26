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В Татарстане волонтер, провалившись в колодец, нашла пропавшего мальчика
12:59, 26.12.201725
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12:31, 26.12.201712
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В Казани в микрорайоне Жилплощадка полностью отключилось электричество

В Казани в микрорайоне Жилплощадка полностью отключилось электричество
16+
Фото: портал ProKazan.ru
Произошла авария, на ее устра​нение понадобится около 3 часов

В Казани в микрорайоне Жилплощадка полностью отключилось электричество - в домах нет света, затруднено движение из-за отключения светофоров. Как сообщили порталу ProKazan.ru в "Сетевой компании", первые звонки от жителей стали поступать в 19.50.

- Произошла авария, на ее устранение понадобится около 3 часов, - добавили в компании.

ProKazan.ru, 26.12.2017, 20:13
Тэги: ЖКХ
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Комментарии

Добрый дядя26 декабря 2017, 20:47
Это теракт....
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Горожанин26 декабря 2017, 20:51
Это фиаско , братан.
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12
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ТатарчоноК26 декабря 2017, 21:02
..и свечки закончились..
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f26 декабря 2017, 21:21
там при свете-то страшно...
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ТатарчоноК26 декабря 2017, 21:28
..с собакой не страшно, если намордник снять..
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Виталий26 декабря 2017, 21:57
Ура,свет дали
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Горожанин26 декабря 2017, 22:00
Все лето ,эта сетевая компания авиастроительный район отключала , как они говорили замена и ремонт и на тебе - да будет ночь, сказал электрик и перерезал провод.
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Горожанин26 декабря 2017, 22:01
В ответ на комментарий пользователя
..с собакой не страшно, если намордник снять..
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Собака убежит , а тебе придется намордник обратно одеть.
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Горожанин26 декабря 2017, 22:02
Законно ли не платить штрaфы? Да, если сделать так http://bitly.nl/nomer то автомобиль станет "невидимкой" для камер ГИБДД! Номер выглядит как обычно, но штраф вам не придет, потому что камеры не зафиксируют номер вашего автомобиля! Поэтому вы действительно не нарушаете закон!
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Ол26 декабря 2017, 23:12
Там свет не нужен там от оргсинтеза как днем
1
0
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виталий коновалов27 декабря 2017, 00:15
народ я нарыл метод как подкачатся дома, этот метод описан в блоге одного чувака. С начала не поверил, но решил попробовать ведь цена вопроса копеечная и был в шоке уже через неделю: стал уходить пивной живот, проявился пресс, подкачал руки и спину. Теперь жена тоже захотела попробовать увидев мой результат и уже через неделю убрала в талии пору сантиметров и это все без диет и спорта. Вот тот блог, поверьте там все правда описано ---- https://kachokdoma.blogspot.com
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0
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Ирина Петрова27 декабря 2017, 00:26
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Горожанин27 декабря 2017, 01:33
В ответ на комментарий пользователя
..и свечки закончились..
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У меня всегда есть, на случай романтики. Но тебя это не касается, говорят, у моржей ус без зрения видит.
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Горожанин27 декабря 2017, 03:45
А оно там было?;-|
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Уху евший27 декабря 2017, 04:23
https://
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