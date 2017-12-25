Центризбирком допустил Собчак до выборов президента России

Центризбирком, рассмотрев документы выдвинутой кандидатом в президенты от партии "Гражданская инициатива" телеведущей Ксении Собчак, дал ей разрешение на открытие специального счёта для формирования избирательного фонда.

- Разрешить кандидату на должность президента России Ксении Анатольевне Собчак открыть специальный избирательный счёт для формирования избирательного фонда в дополнительном офисе ПАО "Сбербанк", — приводит РИА Новости постановление ЦИК.

После открытия счёта телеведущая сможет начать сбор подписей избирателей в свою поддержку.

Напомним, 28 декабря Собчак приедет в Казань. Открытая встреча со всеми желающими состоится в 16:00 в конференц-зал отеля "Мираж" по адресу Казань, Московская улица дом 5. Во время открытой встречи также можно будет оставить свою подпись в поддержку кандидата "Против всех".