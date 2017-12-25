Наверх
В Казани на Новый год ожидается аномально теплая погода
17:39, сегодня
Минниханов пообещал помочь купить авто обратившейся с просьбой женщине
17:13, сегодня4
Жители деревни под «Казаном» хотят разместить на крышах протестные баннеры во время ЧМ
17:06, сегодня6
В центре Казани при ремонте здания осколок стены проломил голову рабочему-новичку
16:43, сегодня2
Можно ли казанцам покупать автомобиль у "серого" дилера
В Казани директор стройфирмы потерял в туалете дизайнерский кошелек с 65 тыс рублей
16:19, сегодня20
Реклама
В Татарстане задержали первого подозреваемого по делу о взрыве на гипсовом руднике
15:54, сегодня5
«Ростелеком» пригласил участников «Звездной дорожки» из Татарстана на чемпионат России
15:42, сегодня
Как защититься от ненастоящего Деда Мороза
В Татарстане могут поставить памятник фильму «Елки»‍
15:17, сегодня11
Центризбирком допустил Собчак до выборов президента России
15:07, сегодня17
В Татарстане на 68 парков и скверов потратили 3,3 миллиарда рублей‍
14:15, сегодня22
Соцсети взбудоражены: в небе над Челнами мимо облака с лицом Путина пролетел яркий объект
13:51, сегодня20
Суд подтвердил: чиновника мэрии Казани оштрафуют за Сабантуй в Париже
13:30, сегодня16
В Татарстане волонтер, провалившись в колодец, нашла пропавшего мальчика
12:59, сегодня20
В Татарстане поступили в обращение новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей
12:31, сегодня7
В Казани скончалась девушка, которую жестоко изнасиловали веткой от дерева
12:29, сегодня29
Собчак в Казани посетит школу, которая боролась за право оставить татарский обязательным
12:10, сегодня50
Минниханов с Метшиным прокатились на новом катке в парке «Черное озеро»
11:51, сегодня38
Кандидат в президенты РФ из Казани представила свою предвыборную программу
11:39, сегодня28
Лидер пострадавших клиентов ТФБ возглавит предвыборный штаб бизнесмена Титова в Казани
11:25, сегодня6
«МегаФон» отменяет внутрисетевой роуминг
11:10, сегодня2
В Казани памятник Вахитову, расположенный на холме, перенесут
10:55, сегодня65
Рустам Минниханов упразднил должность своего помощника в аппарате президента РТ
10:17, сегодня22
Минниханов: «Какой бы ни был Ленин, он страну не продавал»
09:49, сегодня55
Где заказать качественный натяжной потолок?
09:28, сегодня
СМИ: с Нового года в России подешевеют морепродукты
09:00, сегодня25
Яркие подарки с выгодой: как россияне исполняли новогодние мечты в разные эпохи
09:00, сегодня3
Сегодня в Казани похолодает до 8 градусов
06:19, сегодня2
Новый год 2018 в Казани: как будут работать в праздники поликлиники и роддома
18:45, 25.12.20177
Метшин: «Мы перестали быть городом плохих дорог»
17:10, 25.12.2017101
Популярный блогер Илья Варламов опустил Казань на 10 место в рейтинге городов России
16:39, 25.12.201743
Комик из Москвы: «Считаете, шутить про чеченцев опасно, вы никогда не шутили о Дербышках»
16:29, 25.12.201730
В Татарстане мужчина раскаленным утюгом пытал свою сестру
16:11, 25.12.201718
В центре Казани автобус въехал в мечеть
15:28, 25.12.201751
Завтра в Казани ожидается снег и 8 градусов мороза
15:27, 25.12.2017
Тест: Кто ты в интернете?
15:16, 25.12.20172
В Казани прекратили дело на полицейских, которые силой задержали жителей Азербайджана
15:08, 25.12.201733
Антимонопольщики возбудили дело на Исполком Челнов
15:05, 25.12.20174
В Казани от отравления бытовым газом умер мужчина
14:32, 25.12.20179
Минниханов после реконструкции открыл обновленный ДК им.Ленина
14:05, 25.12.201757
«МегаФон» отменяет внутрисетевой роуминг
13:58, 25.12.201712
Акустический вопрос: почему в некоторых помещениях Казани ничего не слышно
13:34, 25.12.20176
«Ак Барс» расторг контракт с защитником Степаном Захарчуком
13:33, 25.12.201710
В Татарстане спасли собаку, которая запуталась в колючей проволоке
12:58, 25.12.201716
В Минсельхозе России назвали приемлемую минимальную цену на вино
12:53, 25.12.201713
В центре Казани парень выдавил стекло у входной двери банка
12:17, 25.12.201714
Челнинец на новом шоу на Первом канале упал с «колеса фортуны»
12:03, 25.12.201714
В Казани задержали студента из Ирана, обворовавшего гипермаркет на 4 тысячи рублей
11:39, 25.12.201728
В Татарстане около подъезда жилого дома нашли гранату
11:22, 25.12.20179
Полиция Казани объявила в розыск восьмиклассницу, которая ушла в школу и пропала
11:10, 25.12.201718
В Казани в местах встречи Нового года установят ограждения-антитараны
10:56, 25.12.20176
В Казани мужчина погиб, во время ремонта на балконе воткнув в себя "болгарку"
10:38, 25.12.201723
В Татарстане возбудили дело после взрыва на руднике, где погибли двое
10:21, 25.12.20172
В Казани в новогоднюю ночь общественный транспорт будет работать до 2 часов ночи
10:18, 25.12.201714
Найди себя: кем казанцы были в 2017 году?
10:10, 25.12.2017
Мэрия Казани: «Есть впечатление, что дороги не очень хорошо очищены»
09:53, 25.12.201782
Глава оргкомитета «Россия 2018» сообщил о рекордном числе волонтёров на ЧМ-2018
09:29, 25.12.20171
В Татарстане мужчина через 18 лет отсудил моральную компенсацию у убийцы своей матери
09:20, 25.12.201714
Страшное ДТП на трассе в РТ: столкнулись две «легковушки», погибли два человека
08:52, 25.12.201714
Взрыв в Камско-Устьинском гипсовом руднике: погибли два человека
08:27, 25.12.20173
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017
Родители делятся самыми жуткими высказываниями своих детей
13:43, 17.03.2017

Центризбирком допустил Собчак до выборов президента России

Центризбирком допустил Собчак до выборов президента России
16+
Фото: Wikimedia.org

Центризбирком, рассмотрев документы выдвинутой кандидатом в президенты от партии "Гражданская инициатива" телеведущей Ксении Собчак, дал ей разрешение на открытие специального счёта для формирования избирательного фонда.

- Разрешить кандидату на должность президента России Ксении Анатольевне Собчак открыть специальный избирательный счёт для формирования избирательного фонда в дополнительном офисе ПАО "Сбербанк", — приводит РИА Новости постановление ЦИК.

После открытия счёта телеведущая сможет начать сбор подписей избирателей в свою поддержку.

Напомним, 28 декабря Собчак приедет в Казань. Открытая встреча со всеми желающими состоится  в 16:00 в конференц-зал отеля "Мираж" по адресу Казань, Московская улица дом 5. Во время открытой встречи также можно будет оставить свою подпись в поддержку кандидата "Против всех".

Н. Вильданов, 26.12.2017, 15:07
Тэги: Выборы
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин26 декабря 2017, 15:30
за путина точно голосовать не буду и за эту тоже!
1
13
Согласны с автором?
Горожанин26 декабря 2017, 15:33
В ответ на комментарий пользователя
за путина точно голосовать не буду и за эту тоже!
Развернуть
Устал на грабли вставать? Или совесть проснулась?
1
5
Согласны с автором?
Горожанин26 декабря 2017, 15:36
Не пойду на выпоры пусть за меня как обычно сами голосуют :-D
1
4
Согласны с автором?
Горожанин26 декабря 2017, 15:39
Лошадку допустили до гонок. ''Допустили '':-D:-D
2
6
Согласны с автором?
Горожанин26 декабря 2017, 15:42
Надо бойкотировать выборы, не стоит куда ходить, если будет явка избирателей ниже 50% , тогда жулик-Путин не пройдет!!!
Лучший комментарий
1
15
Согласны с автором?
Горожанин26 декабря 2017, 15:46
В ответ на комментарий пользователя
Не пойду на выпоры пусть за меня как обычно сами голосуют :-D
Развернуть
Выпороть тебя надо, за это.
4
5
Согласны с автором?
Горожанин26 декабря 2017, 15:47
В ответ на комментарий пользователя
Надо бойкотировать выборы, не стоит куда ходить, если будет явка избирателей ниже 50% , тогда жулик-Путин не пройдет!!!
Развернуть
Не стоит абы куда ходить. Но на выборы надо. Из за того, что многие не ходят. Выигрывает тот кто заставляет народ.страдать.
6
3
Согласны с автором?
Горожанин26 декабря 2017, 15:54
А что у нее рот всегда открыт? Как у Малиновской? Они специально что ле косметическую операцию сделали обе, верхнюю.губу надрезали? Чтоб как у мышки было, два зуба передних.видно было или свистеть удобно? А?
2
4
Согласны с автором?
Горожанин26 декабря 2017, 15:56
В ответ на комментарий пользователя
Не стоит абы куда ходить. Но на выборы надо. Из за того, что многие не ходят. Выигрывает тот кто заставляет народ.страдать.
Развернуть
Глупенький, Путяни нужно чтобы был процент явки избирателей, а не как проголосуют!!! Про фальсифакицию не слышал?!
1
5
Согласны с автором?
Горожанин26 декабря 2017, 16:12
В ответ на комментарий пользователя
А что у нее рот всегда открыт? Как у Малиновской? Они специально что ле косметическую операцию сделали обе, верхнюю.губу надрезали? Чтоб как у мышки было, два зуба передних.видно было или свистеть удобно? А?
Развернуть
Я бы вдул в этот рот
2
0
Согласны с автором?
Горожанин26 декабря 2017, 16:29
В ответ на комментарий пользователя
Надо бойкотировать выборы, не стоит куда ходить, если будет явка избирателей ниже 50% , тогда жулик-Путин не пройдет!!!
Развернуть
Жулики и воры !!!!!!! Мы здесь власть !! Правительство ворует и делает корупцию !!!! ВОРЫ !!!!!!!!! Все своровали !!!! Надо валить отсюда в Америку и Европу !!! Там хорошо и нет корупции !!!!!!!!!
1
0
Согласны с автором?
Прохожий26 декабря 2017, 16:31
Путин должен довести дело Ельцина до конца - развалить тюрьму народов! И у Путина все получается! Вот только в такой ответственный момент не надо мешать Путину - коней на переправе не меняют! Лучше Путина с этим никто не справится!
0
2
Согласны с автором?
Доктор26 декабря 2017, 16:32
В ответ на комментарий пользователя
А что у нее рот всегда открыт? Как у Малиновской? Они специально что ле косметическую операцию сделали обе, верхнюю.губу надрезали? Чтоб как у мышки было, два зуба передних.видно было или свистеть удобно? А?
Развернуть
Может у нее гайморит. Она и разговаривает, как через.нос и постоянно сглатывает и прикус у нее неправильный.
1
0
Согласны с автором?
Димас люблю пивас26 декабря 2017, 16:36
А мне Собчак нравиться!:-D как женщина! Я бы с ней пожил и делов бы наворотил:-P
1
2
Согласны с автором?
Димас люблю пивас26 декабря 2017, 16:37
В ответ на комментарий пользователя
А мне Собчак нравиться!:-D как женщина! Я бы с ней пожил и делов бы наворотил:-P
Развернуть
И ротик у неё сексуальный8-*
0
0
Согласны с автором?
герыог26 декабря 2017, 16:37
И вот она уже в верхах -императрицы век рождается в Казани
С восторгом все кричат ей:"Ах" и заливаются горячими слезами
Д,Артаньяны бурною толпой и брызг шампанского я вижу
И я затерянный в толпе-тпчей восторженных не слышу
Я не политик ,я поэт души, мне свойсвенно природы описанье
Тот водопад с громадами воды-кисть слова-вот моё призванье
Весь я дымлюсь в каскадности эпох, в долинах мира соль ловлю столетий
Романы рыцарских эпох-где всё в борьбе без ложных междометий
Как я далёк от трепетных страстей политикой играющих в салонах
И розы замков мне всегда родней и буйство трав на нежных сочных склонах
0
1
Согласны с автором?
Горожанин26 декабря 2017, 16:41
Ксения будет отличным президентом! Главное она разгонит всю эту мразь, которая окопалась в думе и на телевидении. Я просто не вижу, кто другой это сможет сделать!
Эти мрази еще и предатели! У них деньги и дети в странах НАТО и они планомерно обкрадывают Россию!
0
1
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

«Рубин» переходит в частную собственность: это правильно?

До окончания голосования осталось:
Да, государственные деньги не должны уходить на содержание спортсменовНет, футбольный клуб - это национальное достояниеМне все равно
Голосов: 22
Голосовать
Голосов: 0
Голосовать
Голосов: 3
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879 62 89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru