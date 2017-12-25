В Татарстане поступили в обращение новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей, пишет «Коммерсантъ».

Кстати, новые банкноты поступили в обращение еще 12 октября в Москве, Хабаровске и Симферополе. Как отмечает Нацбанк, новые купюры обязаны принимать в магазинах и торгово-сервисных предприятиях наравне с другими российскими купюрами.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что в Казани новые 200-рублевые банкноты с изображением символов Севастополя начали продавать за 300 рублей, объявление появилась на популярном сайте бесплатных объявлений.

Новые банкноты в 200 и 2000 рублей представили в начале октября, это первое с 2006 года обновление номинального ряда банкнот. Их массовый ввод начнется в декабре, когда закончат настраивать кассовое оборудование и банкоматы.

На лицевой стороне банкноты 200 рублей — памятник затопленным кораблям в Севастополе, на обороте — Херсонес Таврический. На банкноте 2000 с лицевой стороны изображен мост на остров Русский во Владивостоке, на обороте — космодром Восточный в Амурской области. При этом на новых банкнотах будет изображен герб России, а не символ Банка России.