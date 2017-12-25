Минниханов с Метшиным прокатились на новом катке в парке «Черное озеро»

Каток залит в чаше озера, рядом с ним расположены пункт проката и кафе

Накануне президент Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин побывали на открытии катка в обновленном парке «Черное озеро».

Минниханов вместе с Метшиным осмотрели парк, поздравили горожан с наступающим Новым годом, надели коньки и опробовали лед.

- Каток высокого качество и на нем можно играть в хоккей, - отметил градоначальник.

Отметим, что каток залит в чаше озера, рядом с ним расположены пункт проката и кафе. Также в парке открылась 12-метровая елка и арт-объект в виде люстры.

Напомним, в новогоднюю ночь каток в парке «Черное озеро» будет работать до 3 часов ночи.