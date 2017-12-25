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Минниханов с Метшиным прокатились на новом катке в парке «Черное озеро»

Минниханов с Метшиным прокатились на новом катке в парке «Черное озеро»
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Фото: http://prav.tatarstan.ru/
Каток залит в чаше озера, рядом с ним расположены пункт проката и кафе

Накануне президент Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин побывали на открытии катка в обновленном парке «Черное озеро».

Минниханов вместе с Метшиным осмотрели парк, поздравили горожан с наступающим Новым годом, надели коньки и опробовали лед.

- Каток высокого качество и на нем можно играть в хоккей, - отметил градоначальник.

Отметим, что каток залит в чаше озера, рядом с ним расположены пункт проката и кафе. Также в парке открылась 12-метровая елка и арт-объект в виде люстры.

Напомним, в новогоднюю ночь каток в парке «Черное озеро» будет работать до 3 часов ночи. 

Люция Кашапова, 26.12.2017, 11:51
Тэги: Рустам Минниханов, Ильсур Метшин
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Комментарии

Горожанин26 декабря 2017, 12:08
Какой нах хоккей. В хоккей надо на специально огороженной площадке играть! Это каток для катания детей и обычных граждан! На этом катке, когда еще там коробку ставили для золотой шайбы моей соседке голову пробили шайбой, вылетевшей за пределы коробки.
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автопилот26 декабря 2017, 12:12
у президента РТ и мера города вообще есть обязанности? или только гулять и болтать?
Лучший комментарий
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22
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Горожанин26 декабря 2017, 12:15
Такое ощущение, что Минник из детства ещё не может никак выйти!
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17
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Горожанин26 декабря 2017, 12:15
В ответ на комментарий пользователя
у президента РТ и мера города вообще есть обязанности? или только гулять и болтать?
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Ты, насчет увеличения доходов граждан? Не, они ради своего кармана только озабочены.
0
15
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Ильнур Рамазанов26 декабря 2017, 12:23
Даже перед презиком снег не убрали с катка, что уж говорить о городе. Позорники.
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Горожанин26 декабря 2017, 12:26
Нашли тех, его.там фонари раскуячил?
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Jules Winnfield26 декабря 2017, 12:26
Вильсяпетам чо ни приехал?
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Горожанин26 декабря 2017, 12:27
В ответ на комментарий пользователя
Такое ощущение, что Минник из детства ещё не может никак выйти!
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Бала чыга. :-D
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Горожанин26 декабря 2017, 12:35
В ответ на комментарий пользователя
у президента РТ и мера города вообще есть обязанности? или только гулять и болтать?
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Им 247 работать? Даже я под конец года зашиваюсь, но на лыжи в выходные сходил.
6
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Горожанин26 декабря 2017, 12:36
В ответ на комментарий пользователя
Даже перед презиком снег не убрали с катка, что уж говорить о городе. Позорники.
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На катке снег утром убирают. Если бы перед ними почистили - тоже не понравилось бы?))
5
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Горожанин26 декабря 2017, 12:42
В ответ на комментарий пользователя
Даже перед презиком снег не убрали с катка, что уж говорить о городе. Позорники.
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Вы вообще были на этом мероприятии? или в это время на улице? Снег валил весь вечер.
5
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Горожанин26 декабря 2017, 12:45
В ответ на комментарий пользователя
Им 247 работать? Даже я под конец года зашиваюсь, но на лыжи в выходные сходил.
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Ты так написал, как будто по нужде сходил.
0
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Горожанин26 декабря 2017, 13:00
В ответ на комментарий пользователя
Такое ощущение, что Минник из детства ещё не может никак выйти!
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Уже уходит....
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Горожанин26 декабря 2017, 13:05
Гулиясен узебезнен Флорида аса алырма,энем Радик иптэш майор
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Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин26 декабря 2017, 14:01
В ответ на комментарий пользователя
Рустам Нургалиевич лучший президент!
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У вас просто другого никогда не было
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Горожанин26 декабря 2017, 14:23
На чёрном озере 1965года мальчишки заливали каток,со страны строго цирка была огорожена хокнйная площадка,проводились турниры Золотая шайба,шк.6 была команда чайка.Всегда существовал прокат коньков,молодежь всегда заводила дружбу на катке,каток освещался,лампы ни кто не колотил.,звучала музыка.С приходом горбатого,потом алкоголика Ельцина,все опошлили,молодежь начала увлекаться наркотиками,спортсменом превратили в бандитов рекетиров.Во всем виноваты перекрасивщиеся руководители коммунисты в новоявленный нуворишей олигархов,ограбивших народ.
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Горожанин26 декабря 2017, 14:47
где катки в отдаленных районах Казани? Ни в Петровском, ни в Мирном так и не залили...
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Горожанин26 декабря 2017, 14:52
Охраны больше чем у Путина... Ни на шаг не отходят. Он так народа своего боится что ли???
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Сам26 декабря 2017, 14:55
В ответ на комментарий пользователя
Рустам Нургалиевич лучший президент!
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У тебя ладони потные, пшёл отседова.
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Горожанин26 декабря 2017, 14:56
В ответ на комментарий пользователя
Охраны больше чем у Путина... Ни на шаг не отходят. Он так народа своего боится что ли???
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..и в бронике.
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Горожанин26 декабря 2017, 15:02
А я плохо катаюсь на коньках. Надо выбрать время,когда меньше народу)
0
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Горожанин26 декабря 2017, 15:03
В ответ на комментарий пользователя
Охраны больше чем у Путина... Ни на шаг не отходят. Он так народа своего боится что ли???
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В наше время это элементарное соблюдение безопасности для публичных персон
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Горожанин26 декабря 2017, 15:03
В ответ на комментарий пользователя
На катке снег утром убирают. Если бы перед ними почистили - тоже не понравилось бы?))
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Круглосуточно не получится, среди людей же не будут убирать
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Горожанин26 декабря 2017, 15:41
А зачем люстру-то уронили, вандалы? :-))
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Горожанин26 декабря 2017, 16:14
В ответ на комментарий пользователя
у президента РТ и мера города вообще есть обязанности? или только гулять и болтать?
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Приехать на открытие - это нормальная практика в любом городе. Вы как то близко к сердцу воспринимаете:-D
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Горожанин26 декабря 2017, 16:15
В ответ на комментарий пользователя
А зачем люстру-то уронили, вандалы? :-))
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Люстра классно смотрится)) Главное, чтобы ее не разбили!
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Горожанин26 декабря 2017, 16:16
В ответ на комментарий пользователя
А я плохо катаюсь на коньках. Надо выбрать время,когда меньше народу)
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этой зимой по всему городу катки открывают. Обещали 19 штук, если не путаю. Необязательно ехать в парк в другом районе
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Горожанин26 декабря 2017, 16:17
В ответ на комментарий пользователя Jules Winnfield
Вильсяпетам чо ни приехал?
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а кто зимой на великах ездит? Зимой на лыжах
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автопилот26 декабря 2017, 16:22
В ответ на комментарий пользователя
Приехать на открытие - это нормальная практика в любом городе. Вы как то близко к сердцу воспринимаете:-D
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Каждый день что то открывается, вчера ДК Ленина, сегодня парк, завтра столовая. Так можно каждый день повод найти.
0
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Горожанин26 декабря 2017, 16:25
В ответ на комментарий пользователя
Такое ощущение, что Минник из детства ещё не может никак выйти!
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Лучше быть таким, как он - совмещать и ум, и детство иногда, чем такой злобной змеюкой, как вы
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Горожанин26 декабря 2017, 16:25
В ответ на комментарий пользователя
Такое ощущение, что Минник из детства ещё не может никак выйти!
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Такая люстра прикольная)))
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Горожанин26 декабря 2017, 16:25
В ответ на комментарий пользователя
где катки в отдаленных районах Казани? Ни в Петровском, ни в Мирном так и не залили...
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Может все еще будет?
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Горожанин26 декабря 2017, 16:26
Новый год на носу, а вы все такие злыдни. Разве так можно?
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Горожанин26 декабря 2017, 16:26
Всех с наступающим, товарищи! Ура! Ура! Ура! И каток очень в тему
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Горожанин26 декабря 2017, 16:46
В ответ на комментарий пользователя
Новый год на носу, а вы все такие злыдни. Разве так можно?
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Нужно. За это печенки потом дадут.
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Горожанин26 декабря 2017, 16:47
В ответ на комментарий пользователя
Всех с наступающим, товарищи! Ура! Ура! Ура! И каток очень в тему
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Ты хоть, между комментариями отдыхай немного. А то, строчишь одним, за другим.
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