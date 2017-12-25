Лидер пострадавших клиентов ТФБ возглавит предвыборный штаб бизнесмена Титова в Казани

Лидер «Союза пострадавших клиентов Татфондбанка и ИнтехБанка» Александра Юманова возглавит избирательный штаб бизнес-омбудсмена России Бориса Титова.

В этот четверг, 28 декабря, в торгово-промышленной палате пройдет пресс-конференция, которая будет посвящена открытию штаба Бориса Титова, кандидата в президенты России от «Партии Роста». Своей главной задачей Титов считает продвижение экономической программы «Стратегия роста», пишет «Бизнес Онлайн».

Отметим, что Борис Титов принял участие в судах о банкротстве Татфондбанка в качестве третьего лица.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что намерен принять участие в президентских выборах, которые пройдут в 2018 году. Об этом он сообщил в Нижнем Новгороде, выступая перед рабочими Горьковского автомобильного завода.

Очередные президентские выборы пройдут 18 марта 2018 года.