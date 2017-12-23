В Татарстане около подъезда жилого дома нашли гранату

В Набережных Челнах около подъезда жилого дома жильцы обнаружили сверток с гранатой и патронами. Информация об этом появилась накануне в соцсетях.

Как пишут «Челнинские известия», в свертке находилось 16 патронов, запал с чекой и граната.

- Спецслужбы и кинолог выяснили, что арсенал является учебным и к категории боеприпасов не относится. Все было изготовлено на заводе, - говорится в сообщении.

В настоящее время следователи выясняют, как сверток мог оказаться около подъезда.