В Челнах крановый завод опубликовал эротический календарь на 2018 год

Крановый завод в Набережных Челнах в преддверии Нового года опубликовал очередной календарь с откровенными фото своих сотрудниц, говорится на сайте завода.

На фото девушки предстали в образах манекенов из магазина женской одежды и нижнего белья. Так, на странице января красуются сотрудницы отдела продаж в черном кружевном белье.

Кстати, в прошлом году крановщицы завода снялись для юбилейного эротического календаря. Стоит отметить, что это была весьма откровенная фотосессия. А в 2016 году к девушкам-сотрудницам впервые присоединились мужчины-коллеги.

Справка



Набережночелнинский крановый завод с 2007 года изготавливает корпоративные календари, на страницах которого предстают полуобнаженные сотрудницы компании. В предыдущих годах темой фотосессии становились, в частности, собаки, в окружении которых и позируют модели. В календаре можно было увидеть бухгалтера, секретаря, системного администратора и других специалистов компании.



Представитель компании ранее сообщал, что идея создания этого календаря принадлежит гендиректору, а выпускается календарь не для продажи и распространяется среди клиентов завода. При этом на снимки попадают реальные работницы предприятия.