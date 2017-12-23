В Татарстане мать попыталась убить себя и сына, отравив газом

В Тукаевском районе Татарстана накануне днем, 23 декабря, 28-летняя жительница деревни Старое Абдуллово попыталась убить себя и своего 3-летнего сына газом, об этом сообщил источник ProKazan.ru.

- Около 11 часов дня она при помощи бытового газа попыталась отравиться, однако женщину удалось остановить, она была задержана полицией, - сообщили ProKazan.ru.

Перед самоубийством она попрощалась с друзьями на своей странице "ВКонтакте".

Сейчас выясняются причины данного поступка женщины, по данному факту может быть возбуждено дело по статье "Покушение на убийство".