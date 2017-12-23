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В Татарстане мать попыталась убить себя и сына, отравив газом

В Татарстане мать попыталась убить себя и сына, отравив газом
16+
Фото: личная страница Vk.com

В Тукаевском районе Татарстана накануне днем, 23 декабря, 28-летняя жительница деревни Старое Абдуллово попыталась убить себя и своего 3-летнего сына газом, об этом сообщил источник ProKazan.ru.

- Около 11 часов дня она при помощи бытового газа попыталась отравиться, однако женщину удалось остановить, она была задержана полицией, - сообщили ProKazan.ru.

Перед самоубийством она попрощалась с друзьями на своей странице "ВКонтакте".

Сейчас выясняются причины данного поступка женщины, по данному факту может быть возбуждено дело по статье "Покушение на убийство".

Денис Зарипов, 24.12.2017, 10:01
Тэги: Происшествия
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Комментарии

Горожанин24 декабря 2017, 10:24
Ну вот видите, а вы говорите в Татстане людям жить противно...все хорошо же....все радуются...
3
10
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прокурор от народа24 декабря 2017, 10:43
эта женщина не смогла смирится что в Татарстане и в городе и в деревне процветает ЛОЖЬ КАЗНОКРАДСТВО ОБМАН ВЗЯТОЧНИСТВО да к примеру если она мать одиночка то сколько с нею взяли ЗА ПОДВОД ГАЗА К ДОМУ или как в некоторых фирмах г. Казани есть и ЧЁРНАЯ ЗАРПЛАТА И СЕРАЯ И БЕЛАЯ и какая задержка в А ЭТИ ЧИНОВНИКИ И КОТЕДЖИ ПОНАСТРОИЛИ И ЗЕМЛЮ В ГОРОДЕ ПРОДАЮТ И МЕСТО АВТОСТОЯНКИ ПРОДАЮТ а сына своего ведь нужно отдадь в институт за ЭННУЮ МЗДУ так какой у неё должен ьыть заробото чтоб жить так как радуютс жизни ЧИНОВНИКИ - ВОТ И СОРВОЛАСЬ У НЕЁ ПСИХИКА (?)
7
18
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Горожанин24 декабря 2017, 10:53
В ответ на комментарий пользователя
эта женщина не смогла смирится что в Татарстане и в городе и в деревне процветает ЛОЖЬ КАЗНОКРАДСТВО ОБМАН ВЗЯТОЧНИСТВО да к примеру если она мать одиночка то сколько с нею взяли ЗА ПОДВОД ГАЗА К ДОМУ или как в некоторых фирмах г. Казани есть и ЧЁРНАЯ ЗАРПЛАТА И СЕРАЯ И БЕЛАЯ и какая задержка в А ЭТИ ЧИНОВНИКИ И КОТЕДЖИ ПОНАСТРОИЛИ И ЗЕМЛЮ В ГОРОДЕ ПРОДАЮТ И МЕСТО АВТОСТОЯНКИ ПРОДАЮТ а сына своего ведь нужно отдадь в институт за ЭННУЮ МЗДУ так какой у неё должен ьыть заробото чтоб жить так как радуютс жизни ЧИНОВНИКИ - ВОТ И СОРВОЛАСЬ У НЕЁ ПСИХИКА (?)
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Да после войны в абсолютной нищете жили и вроде самоубийством не грешили... Так что нечего пенять на внешние факторы!!! А ребенка ты зачем убиваешь??? Совсем с ума посходили..
9
12
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Яяя24 декабря 2017, 11:53
Идиотка!!! Если хочешь сдохнуть, подыхай сама, а ребёнка не трогай!!! Ребёнок разве виноват, то что у него мама придурковата!!!
9
16
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Горожанин24 декабря 2017, 12:31
В ответ на комментарий пользователя
Зачем фотки замазывать, вдувабельная хоть, кто видел?
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Открой рот шире счас тебе вдуют
1
5
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Горожанин24 декабря 2017, 12:31
Какая трагичная история! Очень жаль что так происходит.8'-(
Лучший комментарий
1
19
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Горожанин24 декабря 2017, 12:37
В ответ на комментарий пользователя
Идиотка!!! Если хочешь сдохнуть, подыхай сама, а ребёнка не трогай!!! Ребёнок разве виноват, то что у него мама придурковата!!!
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Сама ты идиотка, подумай своими куриными мозгами каково будет ребенку без мамы в этом жестоком мире, в детдоме?!
5
15
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Горожанин24 декабря 2017, 12:38
В ответ на комментарий пользователя
Да после войны в абсолютной нищете жили и вроде самоубийством не грешили... Так что нечего пенять на внешние факторы!!! А ребенка ты зачем убиваешь??? Совсем с ума посходили..
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Тогда были другие времена.идеология другая.Страна и та другая.С развалом союза уничтожили все,а взамен ничего не дали.У меня с головой все нормально,но и то иногда руки опускаются.Что уж тут говорить о деревне.
1
14
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Горожанин24 декабря 2017, 12:47
В ответ на комментарий пользователя
Зачем фотки замазывать, вдувабельная хоть, кто видел?
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красивая, но несчастная.
1
7
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М у х а р л я м о в24 декабря 2017, 12:55
В ответ на комментарий пользователя
эта женщина не смогла смирится что в Татарстане и в городе и в деревне процветает ЛОЖЬ КАЗНОКРАДСТВО ОБМАН ВЗЯТОЧНИСТВО да к примеру если она мать одиночка то сколько с нею взяли ЗА ПОДВОД ГАЗА К ДОМУ или как в некоторых фирмах г. Казани есть и ЧЁРНАЯ ЗАРПЛАТА И СЕРАЯ И БЕЛАЯ и какая задержка в А ЭТИ ЧИНОВНИКИ И КОТЕДЖИ ПОНАСТРОИЛИ И ЗЕМЛЮ В ГОРОДЕ ПРОДАЮТ И МЕСТО АВТОСТОЯНКИ ПРОДАЮТ а сына своего ведь нужно отдадь в институт за ЭННУЮ МЗДУ так какой у неё должен ьыть заробото чтоб жить так как радуютс жизни ЧИНОВНИКИ - ВОТ И СОРВОЛАСЬ У НЕЁ ПСИХИКА (?)
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На выборах пойду голосовать за Грудинина. Может начнёт налаживаться жизнь простых людей..
2
9
Согласны с автором?
Горожанин24 декабря 2017, 13:06
В ответ на комментарий пользователя
эта женщина не смогла смирится что в Татарстане и в городе и в деревне процветает ЛОЖЬ КАЗНОКРАДСТВО ОБМАН ВЗЯТОЧНИСТВО да к примеру если она мать одиночка то сколько с нею взяли ЗА ПОДВОД ГАЗА К ДОМУ или как в некоторых фирмах г. Казани есть и ЧЁРНАЯ ЗАРПЛАТА И СЕРАЯ И БЕЛАЯ и какая задержка в А ЭТИ ЧИНОВНИКИ И КОТЕДЖИ ПОНАСТРОИЛИ И ЗЕМЛЮ В ГОРОДЕ ПРОДАЮТ И МЕСТО АВТОСТОЯНКИ ПРОДАЮТ а сына своего ведь нужно отдадь в институт за ЭННУЮ МЗДУ так какой у неё должен ьыть заробото чтоб жить так как радуютс жизни ЧИНОВНИКИ - ВОТ И СОРВОЛАСЬ У НЕЁ ПСИХИКА (?)
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Да, конечно, именно из-за казнокрадства:)
0
5
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М у х а р л я м о в24 декабря 2017, 14:05
Сынок вырастет, поможет маме..
2
3
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Горожанин24 декабря 2017, 14:17
В ответ на комментарий пользователя
Сама ты идиотка, подумай своими куриными мозгами каково будет ребенку без мамы в этом жестоком мире, в детдоме?!
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Ну да, в могилке уютнее
3
0
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Горожанин24 декабря 2017, 14:18
В ответ на комментарий пользователя
На выборах пойду голосовать за Грудинина. Может начнёт налаживаться жизнь простых людей..
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За этого черта с гитлеровскими усиками?
Если он коммунист, тогда я римский папа.
3
0
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Горожанин24 декабря 2017, 15:25
От такой жизни пойдешь и на самоубийство когда ничего для людей нет.
0
4
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Горожанин24 декабря 2017, 15:50
В ответ на комментарий пользователя
Сама ты идиотка, подумай своими куриными мозгами каково будет ребенку без мамы в этом жестоком мире, в детдоме?!
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Есть родные которые могут за ним посмотреть не ей [***]
2
0
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Горожанин24 декабря 2017, 15:51
В ответ на комментарий пользователя
Сама ты идиотка, подумай своими куриными мозгами каково будет ребенку без мамы в этом жестоком мире, в детдоме?!
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Рожала*
0
1
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Горожанин24 декабря 2017, 16:48
Если додумалась рожать без обеспечения, ну сдай ты ребенка в детдом, зачем убивать его?

рспешка сра..ая %-8
0
1
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Горожанин24 декабря 2017, 16:54
В ответ на комментарий пользователя
Тогда были другие времена.идеология другая.Страна и та другая.С развалом союза уничтожили все,а взамен ничего не дали.У меня с головой все нормально,но и то иногда руки опускаются.Что уж тут говорить о деревне.
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А чего у тебя руки то опускаются? знала на что шла когда рожала, находясь без жилья и денег. ты тоже разведенка с прицепом? (рсп) или с несколькими прицепами?
1
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