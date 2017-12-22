В Казани пятеро мужчин предстанут перед судом за похищение бизнесмена и вымогательство

В Казани будут судить пятерых мужчин, обвиняемых в вымогательстве, разбое и похищении человека. Об этом сообщает Прокуратура Республики Татарстан.

Как считает следствие, 27 июля 2017 года мужчины избили предпринимателя возле торгового центра «Олимп» и насильно увезли его в поселок Дербышки. Там соучастники потребовали у пленника 950 тысяч рублей под предлогом компенсации затрат, за то, что тот оказался вести дела с одним из обвиняемых.

- После этого ему завязали ему глаза и отвезли в квартиру на улицу Кул Гали, где продержали до следующего дня. Когда он написал расписку о передаче 210 тысяч рублей, его отпустили. Сразу после этого потерпевший обратился в правоохранительные органы, и все последующие встречи с вымогателями проходили под контролем оперативных служб, - рассказал пресс-секретарь ведомства Руслан Галиев.

8 августа у бизнесмена снова потребовали денег, угрожая убийством. Потерпевший отказался, после чего его увезли в квартиру на улице Гвардейской, откуда его освободили оперативники.



Четверо обвиняемых признали свою вину, они находятся в СИЗО. Еще один, не признавший вину, содержится под домашним арестом. Уголовное дело направлено в суд.