Минниханов заявил, что основная инфраструктура Казани готова к ЧМ-2018 по футболу

Президент Татарстана Рустам Минниханов сказал, что республика сделает все, чтобы предстоящий чемпионат мира по футболу в 2018 году прошел на высоком уровне. Об этом лидер РТ заявил на ежегодной встрече с журналистами.

- К чемпионату мира основная инфраструктура готова. Опыт проведения матчей Кубка конфедераций имеем. Получили высокую оценку. Это будет знаковое событие для нашей столицы. Те команды, которые будут у нас играть, – мировые лидеры. Достойные были игры. Наш футбол страшновато было смотреть после них. Тем не менее будем двигаться вперед. Все, что увидим, будем воплощать в российском футболе, - отметил Минниханов.

Не остался без внимания и вопрос, связанный с «Рубином».

- Что касается «Рубина», то каждый тренер должен иметь время, чтобы сформировать свою команду. Очень жаль, что мы много находимся в поиске. Болельщик ждет. Я тоже болельщик позитивных результатов. Но чемпионат мира будет достойный, - добавил он.

Напомним, матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.