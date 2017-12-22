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Дочь мужчины, живущего в автомобиле под Казанью, обвинила отца в обмане всей страны

Дочь мужчины, живущего в автомобиле под Казанью, обвинила отца в обмане всей страны
16+
Фото: Ольга Плешкова
Лилия Гатиятова впервые после скандала дала интервью ProKazan.ru

Дочь Камиля Зарипова Лилия Гатиятова, который стал известен после того, как заявил о том, что его со словами «Тебе 15 минут, чтобы убраться» выгнала из квартиры родная дочь, впервые дала интервью ProKazan.ru. Действия отца она назвала спектаклем и манипуляцией общественным сознанием ради денег.

- В самом начале мы проживали всей семьей в четырехкомнатной квартире. После смерти бабушки ему (Камилю Зарипову - прим. ред.) предназначались две части, а всем по одной. До развода он решил разменять эту квартиру. Мы все остались на улице, хорошо, что у меня на тот момент была ипотечная квартира.

Лилия рассказывает, что отец собирался приобрести на эти средства частный дом. Однако на дом денег не хватало, и он попросил дочь помочь ему с приобретением квартиры.

- Квартира ему нужна была новая. А за эти деньги можно было приобрести только гостинку в Радужном. Я помогла ему с выбором. На момент покупки квартиры он состоял в браке, и если бы она оформлялась на его имя, это было бы совместно нажитым имуществом, и моя мама могла претендовать на половину. Поэтому он сам попросил, чтобы квартира была оформлена на внука.

Полтора года отец прожил в квартире вместе с сожительницей. Он один был там прописан. По словам дочери, проблемы начались после того, как сожительница узнала, что Камиль не собственник. Лилия считает, что женщина начала манипулировать ее отцом.

- Она начала его «обрабатывать». После этого он сам ушел из дома. Никогда я его не выгоняла и эти слова про «15 минут» никогда не говорила! Вы бы зашли в эту квартиру, он все оттуда вынес! Меня обвиняет в мошенничестве! Его сама судья спрашивает, будет ли он брать ключи, а он отказывается!


Выписка из протокола судебного заседания

Лилия называет действия отца «спектаклем» с корыстными мотивами, ведь деньги ему сейчас собирает вся страна.

- Выгоднее выйти на улицу, сказать, что я несчастный, и вся страна будет собирать тебе деньги на существование! У него 3-я группа инвалидности, это рабочая группа, он может трудоустроиться. Но выгодней плакать на камеру и жить на пожертвования. Не только в грязи меня искупал, но и людей обманул, которые ему помогали деньгами!

Адвокат женщины Юлия Северьянова подчеркивает: суд требования истца удовлетворил лишь частично.

- Сделку признали действительной, правомерной и совершенной в соответствии с законом, - сказала Северьянова. - Суд постановил прекратить право собственности несовершеннолетнего внука и уже с момента вынесения судебного акта признать право собственности Камиля Зарипова. Мы даже обсуждаем тот момент, чтобы подавать иск о защите чести и достоинства.

Напомним, что в сентябре 57-летний житель Осиново заявил о том, что родная дочь выгнала его из дома. Он рассказал, что с марта живет в автомобиле. 

Ольга Плешкова, 22.12.2017, 19:00
Тэги: Скандалы
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Комментарии

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Горожанин22 декабря 2017, 19:18
Наконец-то мы увидели его дочь.
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39
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Горожанин22 декабря 2017, 19:21
Я вообще поражаюсь, здесь и на всех сайтах его все знают, а помочь не кто не хочет и не может, что бы он не остался на улице на самом деле, а не как сейчас притворяется! Все родственники отвернулись от него, после всей гадости, вот и просит помощь у народа через СМИ, которые не знают правду с самого начала!
9
23
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ТатарчоноК22 декабря 2017, 19:25
В ответ на комментарий пользователя
Я вообще поражаюсь, здесь и на всех сайтах его все знают, а помочь не кто не хочет и не может, что бы он не остался на улице на самом деле, а не как сейчас притворяется! Все родственники отвернулись от него, после всей гадости, вот и просит помощь у народа через СМИ, которые не знают правду с самого начала!
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Поподробнее, пожалуйста..
6
7
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Горожанин22 декабря 2017, 19:28
Пусть уже сразятся на казань-арене. Мурмиллон и Глопломах. А мы посмотрим. Победителю - 18 метров в инкубаторе.
7
2
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Горожанин22 декабря 2017, 19:33
В ответ на комментарий пользователя
Поподробнее, пожалуйста..
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Что писать по подробнее, хорошо же устроился Зарипов? Не работал и не работает, а деньги капают
8
19
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Горожанин22 декабря 2017, 19:43
Почему же после решения суда, продолжает родную дочь с тремя детьми ( которая изначально жила отдельно в своей квартире-ипотеке), подавать в прокуратуру по 3 раза по УК РФ. И пытается посадить, тк в суде им удовлетворили по второму пункту вернуть квартиру, а но первому пункту где просит Еще деньги им отказали!
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13
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Горожанин22 декабря 2017, 19:46
В ответ на комментарий пользователя
Плохой,хороший- он ОТЕЦ если б вовремя вынул,тебя твари не было бы.
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Ты знаешь лучше не жить! И таких как Зарипов очень много в нашей Стране, которые делают и бросают, а воспитывают бабушки и мамы!
12
30
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Горожанин22 декабря 2017, 19:46
Папашка сам похоже не подарок.С женой делиться не хотел,а сожительнице нате.
Лучший комментарий
10
54
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Горожанин22 декабря 2017, 19:46
Да, судя по всему, папа ещё тот кляузник. Такие любят жаловаться. А сам при этом только гадости делал.
7
36
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Горожанин22 декабря 2017, 19:47
В ответ на комментарий пользователя
Плохой,хороший- он ОТЕЦ если б вовремя вынул,тебя твари не было бы.
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Плохой, хороший, злой. Тутутутутууу - Малахов, ай.
3
4
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ТатарчоноК22 декабря 2017, 19:49
В ответ на комментарий пользователя
Плохой,хороший- он ОТЕЦ если б вовремя вынул,тебя твари не было бы.
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Столько разных всевозможных коррумпированных структур в обществе, а разрешить ситуацию по справедливости не получается..
15
6
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Алена22 декабря 2017, 20:21
В ответ на комментарий пользователя
Кто-нить даст еЙ направление в:

Республиканскую клиническую психиатрическую больницу им. Бехтерева В.М. на Казань, ул. Николая Ершова, 49
Адрес:Казань, ул. Николая Ершова, 49
График:пн-чт 09:00-17:00, пт 09:00-16:00
Телефон:+7 (843) 272-41-92

Республиканскую клиническую психиатрическую больницу им. В.М. Бехтерева Диспансерно-поликлиническое отделение № 1 на Казань, ул. Бутлерова, 41
Адрес:Казань, ул. Бутлерова, 41
График:пн-пт 08:00-18:00, сб 08:00-14:00
Телефон:+7 (843) 236-47-11;+7 (843) 236-55-52

Психоневрологическую больницу им. Бехтерева на Казань, ул. Волкова, 80
Адрес:420012, Казань, ул. Волкова, 80
График:пн-пт 08:00-17:00
Телефон:+7 (843) 236-41-34;+7 (843) 238-12-56
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Не нужно делать выводы, исходя из картинки, которую рисует телеканал Эфир. Ради рейтинга снимают фарс! Девушка говорит правду. Вам выписка из протокола похоже ничего не говорит... В суде он сказал, что в квартиру заезжать не собирается, потому что ремонт не нравится. И это " живущий в машине" человек. Типа живущий!
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Горожанин22 декабря 2017, 20:21
Плешковой огромное спасибо! Откликнулась, показала типаж дочери.
4
9
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Алена22 декабря 2017, 20:21
В ответ на комментарий пользователя
Я вообще поражаюсь, здесь и на всех сайтах его все знают, а помочь не кто не хочет и не может, что бы он не остался на улице на самом деле, а не как сейчас притворяется! Все родственники отвернулись от него, после всей гадости, вот и просит помощь у народа через СМИ, которые не знают правду с самого начала!
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Вы сами правду не знаете. Не надо сочинять...
11
2
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Алена22 декабря 2017, 20:22
В ответ на комментарий пользователя
Плохой,хороший- он ОТЕЦ если б вовремя вынул,тебя твари не было бы.
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Думайте, что говорите
7
10
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Горожанин22 декабря 2017, 20:24
Это дает надежду, те кого больше нет, не так страшны, тех кто есть.
2
3
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Горожанин22 декабря 2017, 20:38
В ответ на комментарий пользователя
Вы сами правду не знаете. Не надо сочинять...
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А вы кем являетесь? Вы его знаете?
7
2
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Горожанин22 декабря 2017, 20:38
Ставлю на мужика, он прямо участник арктической экспедиции
https://
1
2
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Горожанин22 декабря 2017, 20:39
В ответ на комментарий пользователя
Плохой,хороший- он ОТЕЦ если б вовремя вынул,тебя твари не было бы.
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Поменьше бы таких отцов...
8
16
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Горожанин22 декабря 2017, 20:41
Ну и страшная же она все таки.Ужас просто
15
12
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Горожанин22 декабря 2017, 20:49
Вот как он гуляет на свадьбах в 2015г. Сентябрь месяц, а разведён в декабре
7
0
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Горожанин22 декабря 2017, 21:00
0
10
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2017, 21:03
В ответ на комментарий пользователя
Ну, вот "это я оставлю при себе"
0
0
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2017, 21:04
Продолжение
0
12
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2017, 21:11
- На Западе пытаются бездоказательно скомпрометировать мой бизнес. Но хочу напомнить, что компетентные органы признали, что я веду дела абсолютно законными методами,- заявил миллиардер Артём Чайка, - Правда, папа?
0
6
Согласны с автором?
ТатарчоноК22 декабря 2017, 21:17
В ответ на комментарий пользователя
Думайте, что говорите
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Алёна, возможно, Вы правы, но всё относительно..
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Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2017, 21:25
Как же все это интерсено, стал бы я заглядывать в проказан, зная, что все уже произошло?
0
0
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Горожанин22 декабря 2017, 21:27
Наверно мне хочется поболтать, о чем-то, но это не важно.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2017, 21:35
Да фиг знает, позвонит кто-то в дверь, когда ты никого не хочешь видеть, кроме...,
скажет что-то. и ты что-то сделаешь с его телом, потому что ты ждал кого угодно, но его.
0
0
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Горожанин22 декабря 2017, 21:44
Просто придёт время когда он в действительности останется на улице. Дочери его,бывшая жена и родственники просто после таких слов и поступков его не пустят.
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9
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Горожанин22 декабря 2017, 21:47
Вам не кажется, что вы всех задолбали своей политикой? Хотел
что-то сказать, но это же мой личный мир. Вы-то тут причем?
0
1
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Горожанин22 декабря 2017, 22:04
Тут все комменты пишет она сама или её знакомые и сами плюсики ставят . Суд вынес решение. угомонитесь уже.
12
12
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Горожанин22 декабря 2017, 22:12
Дочке сил все это пережить. А папаша ещё долго будет мозги пудрить у него на лице все написано к гадалке не ходи
9
16
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Горожанин22 декабря 2017, 22:21
Мне еще нужно отремонтировать 3 унитаза, 7 душевых кабин и 3 бидэ
2
1
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Горожанин22 декабря 2017, 22:28
В ответ на комментарий пользователя
Наконец-то мы увидели его дочь.
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Женись на ней!
0
6
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2017, 22:31
В ответ на комментарий пользователя
Женись на ней!
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Занята она и трое детей
5
3
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Горожанин22 декабря 2017, 22:38
Проехали.
0
0
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Горожанин22 декабря 2017, 22:47
Вот, я представил, что моей женой была бы журналистка. Вот я бы пришел домой, язык на плече. И она такая, чо там? Это о каше гречнеевой или об ее отношении с геркулесоевой?
1
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герцьг22 декабря 2017, 22:48
Обман раскрыт, гремит Зеленодльск, за океаном мечутся газеты
И президенты разных стран бомжу в машине резко шлют приветы
Увы сенсация эпох она к восторгу резво состоялась
И дочь его по Би Би Си этично у экрана мялась
О слава, мы стремимся к ней судьбы галеры-мощность торможенья
Но к славе бомж пришёл слегка в порыве как-то вдохновенья
Теперь осталось лишь одно открыть счета поток металла
Чтобы возник в саду коттедж с оттенком розы и коралла
5
0
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2017, 22:52
В ответ на комментарий пользователя
Вот, я представил, что моей женой была бы журналистка. Вот я бы пришел домой, язык на плече. И она такая, чо там? Это о каше гречнеевой или об ее отношении с геркулесоевой?
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Чо?
0
2
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2017, 23:36
Полно мужиков в этом возрасте с ума сходят. Стыдно
4
9
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Горожанин22 декабря 2017, 23:59
Что проказан , что другое, что сейчас, что 10 лет назад. Мне конечно очень сильно нужно было знать, что случилось с Хосе Игнасио, когда ему засадил Карло Роме Родригес. Но мама челе рыдало до слез.
1
0
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Чувак22 декабря 2017, 23:59
введите в поисковике Лазарь Нижнекамск ахахаххахахахахахахахах,
0
1
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Горожанин23 декабря 2017, 00:49
В ответ на комментарий пользователя
Женись на ней!
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Мне охлаждают щеки
И открывают веки -
Исполнены потоки
Забот о человеке!
Глазею ввысь печально я -
Там звезды одиноки -
И пью горизонтальные
Воздушные потоки.
5
0
Согласны с автором?
Дед23 декабря 2017, 07:26
Неприятная внешность, и душа наверное такая же неприятная!
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4
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Горожанин23 декабря 2017, 07:48
Какой урод!!! Жаль, что его духовное уродство передалось на внешность дочери
7
2
Согласны с автором?
Горожанин23 декабря 2017, 08:49
В ответ на комментарий пользователя
Неприятная внешность, и душа наверное такая же неприятная!
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Горожанин23 декабря 2017, 08:51
В ответ на комментарий пользователя
Мне еще нужно отремонтировать 3 унитаза, 7 душевых кабин и 3 бидэ
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Дебил
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Горожанин23 декабря 2017, 09:21
В ответ на комментарий пользователя
Полно мужиков в этом возрасте с ума сходят. Стыдно
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Да тупое бабье тоже сильно то не отличается
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Горожанин23 декабря 2017, 09:22
В ответ на комментарий пользователя
А ты нищий
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герцьг23 декабря 2017, 09:50
В ответ на комментарий пользователя
Обман раскрыт, гремит Зеленодльск, за океаном мечутся газеты
И президенты разных стран бомжу в машине резко шлют приветы
Увы сенсация эпох она к восторгу резво состоялась
И дочь его по Би Би Си этично у экрана мялась
О слава, мы стремимся к ней судьбы галеры-мощность торможенья
Но к славе бомж пришёл слегка в порыве как-то вдохновенья
Теперь осталось лишь одно открыть счета поток металла
Чтобы возник в саду коттедж с оттенком розы и коралла
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Стихотвореньем недовольны, о други-это как сказать
Стихотворенье ведь ребята ещё и надо написать
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Горожанин23 декабря 2017, 13:46
Старый казел
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Горожанин23 декабря 2017, 14:08
То вы все кукарекали про бедного деда и такую плохую дочь, то теперь кукарекаете совсем обратное. Как же легко манипулировать мнением такого быдла как вы, хотя ничего удивительного - типичная расияния.
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Горожанин23 декабря 2017, 14:39
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Вот, я представил, что моей женой была бы журналистка. Вот я бы пришел домой, язык на плече. И она такая, чо там? Это о каше гречнеевой или об ее отношении с геркулесоевой?
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Такому примитивному не нужна никакая журналистка. Сиди и жуй свою "гречнеевую" кашу.
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Горожанин23 декабря 2017, 14:51
В ответ на комментарий пользователя
Самая обычная татарская внешность.
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