Дочь мужчины, живущего в автомобиле под Казанью, обвинила отца в обмане всей страны

Лилия Гатиятова впервые после скандала дала интервью ProKazan.ru

Дочь Камиля Зарипова Лилия Гатиятова, который стал известен после того, как заявил о том, что его со словами «Тебе 15 минут, чтобы убраться» выгнала из квартиры родная дочь, впервые дала интервью ProKazan.ru. Действия отца она назвала спектаклем и манипуляцией общественным сознанием ради денег.

- В самом начале мы проживали всей семьей в четырехкомнатной квартире. После смерти бабушки ему (Камилю Зарипову - прим. ред.) предназначались две части, а всем по одной. До развода он решил разменять эту квартиру. Мы все остались на улице, хорошо, что у меня на тот момент была ипотечная квартира.

Лилия рассказывает, что отец собирался приобрести на эти средства частный дом. Однако на дом денег не хватало, и он попросил дочь помочь ему с приобретением квартиры.

- Квартира ему нужна была новая. А за эти деньги можно было приобрести только гостинку в Радужном. Я помогла ему с выбором. На момент покупки квартиры он состоял в браке, и если бы она оформлялась на его имя, это было бы совместно нажитым имуществом, и моя мама могла претендовать на половину. Поэтому он сам попросил, чтобы квартира была оформлена на внука.

Полтора года отец прожил в квартире вместе с сожительницей. Он один был там прописан. По словам дочери, проблемы начались после того, как сожительница узнала, что Камиль не собственник. Лилия считает, что женщина начала манипулировать ее отцом.

- Она начала его «обрабатывать». После этого он сам ушел из дома. Никогда я его не выгоняла и эти слова про «15 минут» никогда не говорила! Вы бы зашли в эту квартиру, он все оттуда вынес! Меня обвиняет в мошенничестве! Его сама судья спрашивает, будет ли он брать ключи, а он отказывается!



Выписка из протокола судебного заседания

Лилия называет действия отца «спектаклем» с корыстными мотивами, ведь деньги ему сейчас собирает вся страна.

- Выгоднее выйти на улицу, сказать, что я несчастный, и вся страна будет собирать тебе деньги на существование! У него 3-я группа инвалидности, это рабочая группа, он может трудоустроиться. Но выгодней плакать на камеру и жить на пожертвования. Не только в грязи меня искупал, но и людей обманул, которые ему помогали деньгами!

Адвокат женщины Юлия Северьянова подчеркивает: суд требования истца удовлетворил лишь частично.

- Сделку признали действительной, правомерной и совершенной в соответствии с законом, - сказала Северьянова. - Суд постановил прекратить право собственности несовершеннолетнего внука и уже с момента вынесения судебного акта признать право собственности Камиля Зарипова. Мы даже обсуждаем тот момент, чтобы подавать иск о защите чести и достоинства.

Напомним, что в сентябре 57-летний житель Осиново заявил о том, что родная дочь выгнала его из дома. Он рассказал, что с марта живет в автомобиле.