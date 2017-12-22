Президент РТ о банковском кризисе: «Нам еще долго предстоит решать проблему»

Президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе ежегодной встречи с журналистами сообщил, что «еще долго предстоит решать проблему, связанную с банками».

- Не очень приятно то, что случилось с банками. Нам еще долго предстоит решать проблему. Ресурсов АСВ недостаточно, чтобы покрыть потери. Поэтому мы создали Фонд. Это наши люди — татарстанцы, мы не можем их бросить. Есть суммы не очень большие, но очень судьбоносные для наших людей. Не ожидали, конечно, что размер горя будет в таких объемах, - сказал лидер республики.

Напомним, сложное финансовое положение у «Татфондбанка» наблюдалось за несколько лет до его краха. В наиболее острую фазу ситуация вошла в декабре 2016 года - тогда с 7 декабря банк начал испытывать сложности с ликвидностью в связи с повышенным спросом на досрочное закрытие вкладов.

После этого банк прекратил обслуживать клиентов, а 3 марта ЦБ отозвал лицензии у трех татарстанских банков - «Татфондбанка» и связанных с ним «ИнтехБанка» и «Анкор банка». Уже в июле был лишен лицензии еще один банк - «Спурт».

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